برگزاری بزرگترین جشنواره قرآنی جوانان مساجد کشور در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عالی‌پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بزرگترین جشنواره قرآنی جوانان مساجد در سطح کشور در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: جشنواره قرآن از پرشورترین و وزین‌ترین جشنواره‌ هایی است که توسط دبیرخانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری جوانان مساجد کشور که به منظور شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه‌مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام، حضور پر نشاط‌تر اعضای کانون‌ها در فعالیت‌های قرآنی ملی و بین‌المللی، شناسایی استعدادهای برتر قرآنی فعال کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با استعدادها و ظرفیت‌های قرآنی موجود در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگزار می‌شود و علاقمندان زیادی را در میان اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور دارد.

دبیر برگزاری دوازدهمین جشنواره قرآنی «مدهامّتان» استان بوشهر افزود: در این دوره از مسابقات قرآنی بیش از ۵۰۰ نفر نام نویسی و از طریق سامانه برخط ثبت نام کردند که از این تعداد حدود ۳۵ درصد خانم‌ها و و ۶۵ درصد آقایان از طریق کانون‌های فرهنگی و هنری مستقر در مساجد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مسابقه رشته قرآنی مفاهیم به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، گفت: جشنواره قرآنی در رشته های حفظ کل قرآن، قرائت تحقیق، صحیح خوانی نماز و مفاهیم ویژه بخش خانم‌ها روز ۲۰ مهر ساعت هشت صبح در مسجد امام خمینی (ره) روستای نظرآقا شهرستان دشتستان برگزار می شود.

عالی‌پور ادامه داد: در بخش برادران روز ۲۱ مهر ساعت هشت صبح در مسجد توحید شهرستان بوشهر در رشته‌های حفظ ۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، اذان، صحیح خوانی نماز و مفاهیم به رقابت خواهند پرداخت.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری استان بوشهر به رشد ۱۰ درصدی شرکت کنندگان جشنواره قرآنی «مدهامّتان» نسبت به سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: طی احکامی محبوبه آبسته به عنوان کمیته ارزیابی و هماهنگی داوران، حواء خضری به عنوان کمیته امور خواهران، احمد موحد به عنوان کمیته تدارکات و پشتیبانی، مهدی رومزی به عنوان کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، حامد فکوری و عباس فخری به عنوان اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، احمد شکریان به عنوان کمیته امور برادران و مدیر اجرایی دوازدهمین جشنواره قرآنی «مدهامّتان» استان بوشهر، سلمان گورکی به عنوان مجری مسابقات در کانون فرهنگی و هنری توحید شهرستان بوشهر و غلامعلی رحمانی به عنوان مجری مسابقات در کانون فرهنگی و هنری امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان معرفی شده‌اند.