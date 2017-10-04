کشف محموله ۳ میلیارد ریالی لوازم ورزشی قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر این که یک دستگاه کامیون کشنده اقدام به بارگیری لوازم ورزشی از گمرک یکی از شهرهای جنوبی کشور به مقصد پایتخت کرده و دارای اضافه بار است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: سپس با انجام یک سری اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، مسیر تردد کامیون مشخص و تیم عملیاتی پلیس آگاهی استان به محل مورد نظر اعزام و اقدام به کنترل تردد خودروهای عبوری کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: نهایتاً در ساعات اولیه بامداد کامیون موصوف مشاهده و پس از متوقف کردن آن با هماهنگی مقام قضائی خودروی مذکور به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان منتقل شد.

وی افزود: در ادامه راننده یک فقره پروانه حمل کالا ارائه و در تحقیقات از وی اذعان داشت محموله شامل کالای ورزشی می‌باشد که پس از بازدید مشخص شد کالا به صورت قاچاق در کامیون بارگیری شده است.

کرمی با اعلام اینکه ارزش کالاهای قاچاق توسط کارشناسان ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال برآورد شده است، بیان داشت: در این زمینه پرونده تشکیل‌شده به اداره تعزیرات حکومتی استان قم ارسال و راننده نیز با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.