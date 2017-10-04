پرونده ۸ هکتار تصرف ادوار گذشته اراضی دولتی زیارت در دستگاه قضا

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدتی قبل یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دستگاه های نظارتی را عامل اصلی زمین خواری گردنه حیران در آستارا و روستای زیارت در گرگان دانسته بود در شرایطی که هم اکنون ۸ هکتار از اراضی دولتی روستای زیارت که در بیش از یک دهه قبل به طور غیرقانونی از سوی برخی افراد فرصت طلب تصرف شده است از سوی منابع طبیعی در حال پیگیری قضایی است.

وی احداث هفت هزار ویلا در روستای زیارت را کذب دانست و افزود: بر اساس اسناد قانونی موجود حوزه آبخیز زیارت حدود ۷ هزار هکتار است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با بیان اینکه برابر ضوابط و مقررات ۸۲۵ هکتار از اراضی روستای زیارت جزء مستثنیات قانونی اشخاص است، ادامه داد: روستای زیارت پیشینه و قدمتی ۲۰۰ ساله دارد و در خارج از طرح هادی و بافت روستا حدود دو هزار خانه احداث شده است.

وی به ساخت و سازهای غیرقانونی در زیارت و تشکیل پرونده قضایی از سوی منابع طبیعی گلستان هم اشاره کرد و گفت: ۱۸ واحد خانه ویلایی و ۴۲ مورد حصارکشی و دیوارکشی در عرصه های منابع ملی به طور غیرقانونی در روستای زیارت در یک دهه قبل انجام شده که هم اکنون پرونده های آن ها در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

قزلسفلو با یادآوری اینکه مجموع مساحت اراضی ملی تصرف شده که در مراجع قضایی و حقوقی در حال پیگیری است حدود ۸ هکتار است، تصریح کرد: در سال های اخیر مسئولان و مراجع اجرایی، نظارتی و قضایی استان گلستان با حساسیت ویژه موضوع ساخت و سازها در حوزه زیارت را پیگیری و نظارت می کنند.

تلاش برای دستگیری ضاربان دو جنگلبان ادامه دارد

وی با یادآوری اینکه گشت های ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی به طور مستمر جهت پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و همچنین هرگونه تخریب و تصرف حضور دارند، خاطرنشان کرد: ۳۱ شهریورماه امسال افراد نقابدار به دو حافظ انفال جنگل های جنوب گرگان در روستای زیارت حمله کردند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و جنگلبان حسن صادقلو به دلیل جراحت وارده و خونریزی کلیه چند روز در بیمارستان بستری شد.

قزلسفلو با بیان اینکه تلاش برای دستگیری ضاربان دو جنگلبان گلستانی ادامه دارد، تاکید کرد: موضوع ساخت و ساز در روستای زیارت و آنچه مبنی بر ویلا سازی توسط مدیران منابع طبیعی در منطقه مذکور در برخی رسانه های گروهی منتشر شده به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گفته وی مدیران منابع طبیعی استان گلستان و کشور هیچ گونه ویلایی در منطقه زیارت نداشته و اخبار منتشره در این خصوص کذب محض است.