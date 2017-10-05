کارگردانان «آوانتاژ» و «فوق ماراتن» تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب مراسم تجلیل و تقدیر از محمد کارت و سعید کشاورز به عنوان دو فیلمساز مطرح شیراز در زمینه فیلم های کوتاه و بلند کشور در سینما فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد تا سریال تجلیل از فیلمسازان فارس رسما کلید زده شود.

هر ماه ۲ هنرمند فیلمساز شیرازی تجلیل می شوند/جنبش ساخت سینما را ادامه دهیم

در ابتدای این مراسم معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به موفقیت های اخیر جوانان فیلمساز استان گفت: از این پس هر ماه ۲ هنرمند فیلمساز شیرازی را چه در این شهر ساکن و مشغول فعالیت باشند و چه در شهرهای دیگر کشور دعوت می کنیم و به افتخار هنرشان آیین بزرگداشتی برایشان برگزار می کنیم.

مهدی رنجبر بابیان اینکه قرعه نمایش آثار و بزرگداشت به نام دو مستندساز مطرح افتاد که در سینمای مستند دارای اندیشه و سخن هستند، اظهار کرد: محمد کارت با کارگردانی فیلم «آوانتاژ» و سعید کشاورز با ساخت فیلم «فوق ماراتن» توانستند نام شیراز و فارس را در جشنواره های مختلف مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه ویژگی های اصلی شامل «ساخت سینما، ساخت فیلم و مخاطب» سینمای هر جامعه ای را به پیش می برد، عنوان کرد: اگرچه شیراز را با توجه به پیشینه هنری که دارد می توان برترین شهر سینمایی کشور دانست، اما با این حال وجود حامیان ساخت سینما در این دیار نیز باعث از رده هفتم سینماسازی در کشور به مقام دوم بعد از تهران دست پیداکنیم.

رنجبر با اشاره به اینکه شیراز در زمینه مخاطب سینما نیز جایگاه قابل توجهی در کشور دارد، گفت: اگر بخواهیم همچنان در قله بمانیم باید جنبش ساخت سینما را که با سینما فرهنگ آغاز شد، ادامه دهیم؛ روندی که با ساخت پردیس سینمایی گلستان ادامه یافته و با افتتاح مجتمع سینمایی شهر آفتاب در آینده نزدیک همچنان ادامه می یابد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه افزود: ساخت فیلم خوب و مناسب می تواند این مهم را صد چندان به تحقق برساند و با دور هم بودن متخصصین و عوامل تولید هنر هفتم در شیراز و پایتخت نشین های شیرازی می توان فضایی شایسته را برای این شهر ادب پرور، رقم زد.

رحیم هودی، پیشکسوت تئاتر فارس در بخش دیگری از این مراسم هم گفت: نباید فراموش کنیم هنرمندانی که از راه سینما توانسته اند در این استان گام موثری بردارند و صاحب مقام و رتبه هایی در تولید آثارشان بشوند همگی مدیون و وام دار تئاتر و هنرهای نمایشی هستند چراکه آنها سال ها پیش در این حوزه تلاش کرده اند و امروز به این مسیر هموار دست یافته اند.

محمد کارت نیز در ادامه این مراسم، در سخنانی کوتاه حضورهنرمندان شیراز در سطح اول فیلمسازی کشور را مایه مباهات دانست و گفت: به عنوان یک فیلمساز وقتی می بینم در جشنواره های بزرگ همه جا شیرازی ها حرف برای گفتن دارند و برتر جلوه می کنند و جوایز را می ربایند احساس خوشحالی می کنم و این مایه مباهات است که اهالی سینما می گویند بچه های شیراز، همه جا را گرفته اند، اما این نشان می دهد که عمده هنرمندان این شهر مهاجرت کرده اند و این برای شیراز خوب نیست برهمین اساس از متولیان فرهنگی تقاضا دارم تا به نیازهای هنرمندان این شهر و رویدادهای مستقل سینمایی در شیراز توجه ویژه ای داشته باشند.

سعید کشاورز، دیگر کارگردان حاضر در این مراسم با بیان اینکه روحیه انتقادی فیلمساز و گلایه های هنرمند باعث اهمیت دادن به حوزه سینما و هنر خواهد شد گفت: برگزارش چنین برنامه هایی برای فیلمسازان باعث می شود تا انگیزه بیشتری برای تولید کارهای بعدی داشته باشند و در آینده با روحیه، پشتکار و دلگرمی بیشتری به تولید اثر دست بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم فیلمهای آوانتاژ و فوق ماراتن برای علاقه مندان اکران شد.