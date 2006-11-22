وجود تاکسیرانان 80 ساله در پایتخت

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر ، سن و شرایط بازنشستگی رانندگان تاکسی را مانند سایر مشاغل عنوان کرد.

حسین تیموری کرمانی افزود: رانندگان سن بالایی هم که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند گواهینامه های خود را تمدید کرده و از نظر پلیس راهنمایی و رانندگی برای ادامه کار مشکلی ندارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وجود رانندگانی که به دلیل کهولت سن قادر به رانندگی درست نیستند و فعالیت آنان هر روزه لرزه بر جان مسافران می اندازد ، گفت: چنانچه مسافران با این گونه موارد روبرو هستند شماره تاکسی را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند.

از سوی دیگر تنگنای اقتصادی و نداشتن بیمه از مشکلات دیگر این رانندگان به شمار می رود که باید قبل از معرفی رانندگان سالخورده و جایگزینی افراد جوان نیز به طور جدی به آن پرداخت.

تیموری با تاکید و یادآوری تعداد بیش از 7 هزار راننده تاکسی بالای 50 سال سن بیمه نشده در این سازمان خواستار رسیدگی دولتی به این امر شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با تایید مشکلات مالی رانندگان سن بالا خاطر نشان ساخت: معمولا این افراد پشتیبانی مالی ندارند و بر همین اساس با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مذاکراتی داشته ایم و امید می رود این صحبت ها و کمک های دولتی به نتیجه مطلوبی برسد تا دیگر هیچ راننده ناتوانی مجبوربه تردد در شهر نباشد.