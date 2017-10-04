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۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۱:۴۰

ابراز خشنودی «نیکی هیلی» از اظهارت ضدایرانی سناتور جمهوری خواه

ابراز خشنودی «نیکی هیلی» از اظهارت ضدایرانی سناتور جمهوری خواه

سفیر آمریکا در سازمان ملل از اظهارات «تام کاتن» علیه ایران و توافق هسته ای ابراز خشنودی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل از اظهارات ضدایرانی «تام کاتن» سناتور تندرو جمهوری خواه علیه برجام حمایت کرد.

وی در پیامی توییتری مدعی شد کاتن درک درستی از نظام ایران و کاستی های برجام دارد به همین دلیل سخنانش ارزش خواندن را دارد.

تام کاتن روز چهارشنبه طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا گفت: مسیر معقول این است که پایبندی ایران به برجام تایید نشود و کارهایی برای تقویت این توافق شروع شده و با «تعدی‌های ایران» مقابله شود.

به ادعای این سناتور جمهوری خواه، این کار باید با استفاده از تشدید تحریم‌ها و در صورت لزوم با تهدید نظامی انجام شود.

کد مطلب 4105118

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