صالحی عازم ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییس جمهور همچنین قرار است به دعوت رسمی بوریس جانسون، وزیر امور خارجه انگلستان پس از رم، عازم لندن شود.

این دومین سفر علی اکبر صالحی به انگستان پس از اجرای برجام است که انجام می شود. رییس سازمان انرژی اتمی یک سال پیش در شهریور ۹۵ به منظور شرکت در نشست سالانه سازمان بین المللی'انجمن جهانی هسته‌ای' در انگلیس به لندن سفر کرد.

صالحی در سخنانی در اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی در لندن گفت: توقع داریم که طرف مقابل نیز هرچه سریع‌تر به تعهداتش در زمینه رفع تحریم‌ها عمل کند.

انگلستان مهمترین کشور اروپایی و عضو گروه ۱+۵ است که در حوزه تجارت با ایران پس از برجام به طور جدی وارد نشده است و بانک ها و شرکت های بزرگ این کشور از ورود به بازار ایران همچنان احتیاط می کنند. به تبعیت از انگلستان دیگر بانک های بزرگ اروپا و دنیا نیز حاضر به تعاملات معم و قابل توجه با ایران نشده اند.