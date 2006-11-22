فضای نشاط بر شهرها باید حاکم شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، ابوطالب شفقت صبح امروز در همایش شهرداران و اعضای شورای همیاری شهرداری های استان مازندران در محل ساری ، افزود: فضای نشاط را باید در شهرها حاکم نماییم.

استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت مطالعه نیازهای شهر به شهرداران استان گفت: برای شهر برنامه استراتژیک تدوین نماییم.

وی ضمن اشاره به این نکته که باید به ارتقاء سطح علمی نیروهای شهرداری اهتمام داشت گفت: به روش های سنتی وابسته نباشیم.

شفقت ، مسئولیت نشاط در سطح شهرها را به عهده شهرداری دانست و بیان داشت: فضای نشاط را بر شهرها حاکم سازیم.

وی در ادامه با تبیین اهمیت ارتباط مردم و حل مشکلات آنان از شهرداران خواست تا با ایحاد جلسات پرسش و پاسخ و ملاقات عمومی مستمر ، شهری زیبا برای خود و همشهریان فراهم نمایند.

استاندار مازندران با عنوان این مطلب که در برخی شهرهای استان شاهد رشد قارچ گونه آپارتمان ها و ساختمان ها هستیم ، از شهرداران خواست به زیباسازی شهرها ، کاشت درخت و ایجاد فضای سبز ، احداث بوستان های شهری اهتمام داشته و جلوی برخی نابسامانی ها در امر ساخت و ساز را بگیرند.

شفقت تصریح نمود: بر اساس مصوبه هیئت دولت ، تا پایان برنامه چهارم توسعه استان های شمالی و دو استان جنوبی کشور در خصوص فاضلاب شهری و ساماندهی پسماندها در اولویت اول قرار دارند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که بر اساس قانون ، دستگاه ها باید 60 متر از حریم سواحل را آزاد نمایند ، گفت: شهرداران با حساسیت حق مردم مازندران را پیگیری و مطالبه نمایند.