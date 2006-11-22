پیشنهاد شورای روابط خارجی آمریکا برای حل مشکلات عراق؛ برگزاری کنفرانس منطقه ای با حضور ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر " ریچارد هالبروک" معاون رئیس مرکز "برساووش ال ال سی" ، یکی از طرفداران تغییر راهبرد آمریکا در عراق و سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفت : من فکر می کنم که یک کنفرانس منطقه ای ایده بسیار خوبی برای کمک به ایجاد امنیت در عراق و جلوگیری از یک جنگ داخلی است، اما نتیجه آن هر چه که باشد به این مسئله بستگی دارد که چه کسی در آن شرکت می کند و به نظر من تلاش برای آن، کار با ارزشی است."

وی درباره دعوت ایران و سوریه برای شرکت در این کنفرانس افزود:" اگر ایران و سوریه مشارکت نداشته باشند، این کنفرانس ارزشی نخواهد داشت. آنها کشورهای هم مرز با عراق هستند . درباره افغانستان در نشست " بن" در سال 2002، ایرانیها نه تنها حضور داشتند، بلکه بخش مهمی از حقیقتی بودند که این کنفرانس به نتیجه موفقیت آمیزی رسید و آن هم انتصاب " حامد کرزای" به عنوان رهبر قابل قبول این کشور بود."

هولبروک در پاسخ به این سوال که این کنفرانس تحت چه توجهاتی باید برپا شود، گفت : سازمان ملل متحد قدرت منحصر به فردی برای گردهمایی کشورها دارد و اینکه کسی آنها را دوست داشته باشد و یا نداشته باشد، تنها این سازمان است که می تواند چنین کنفرانسی را برپا کند، اما همچنین به حمایت اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نیز نیاز است.

وی بدون ارائه ایده ای درباره پیشنهادهای احتمالی "جیمز بیکر" وزیر امورخارجه پیشین آمریکا برای حل مشکلات عراق افزود : ایران و سوریه و همچنین ترکیه به علاوه عربستان سعودی منافعی در برپایی این کنفرانس دارند؛ آنها در منطقه مشابهتی ندارند ، اما هیچ کدام از آنها خواهان منطقه ای نیستند که خارج از کنترل باشد و بتواند آنها را بی ثبات کند.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد درباره پیشنهاد خود مبنی بر استقرار نظامیان آمریکایی در شمال عراق گفت:" ترکها برای حمله به شمال عراق در جهت جلوگیری از آنچه که آنها فکر می کردند؛ اقدامهای افراطی کردها به سوی استقلال بود، شش ، هشت هفته پیش به حمله به شمال عراق نزدیک شدند. من فکر می کنم که آمریکا باید بخشی از نیروهای خود را در شمال عراق مستقر کند تا شانس یک جنگ بین ترکیه و کردها را کاهش دهند و از سوی دیگر این اقدام به " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد که در صورتی هم که واقعا از این کشور خارج شده باشد، بگوید وی از همه عراق عقب نکشیده است.

"جیمز بیکر" جمهوریخواه و"لی همیلتون" دموکرات که ریاست گروه مطالعات عراق را بر عهده دارند،اخیراً گزارشی را درباره وضعیت آمریکا درعراق و منطقه خاورمیانه عراق تهیه کرده اند و در آن از دولت این کشور خواسته اند تا برای بهبود وضعیت عراق با برخی قدرت های منطقه ای از جمله ایران و سوریه همکاری کند.