به گزارش خبرنگار مهر، از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی دمای هوای تمامی شهرهای استان اردبیل تا ۲۰ درجه کاهش یافته است.

بطوریکه در خود اردبیل چهره زمستان جایگزین چهره تابستان شده و اغلب شهروندان ملزم به استفاده از تجهیزات گرمایشی و بخاری شده‌اند.

کاهش دما به حدی است که بدون استفاده از البسه گرم تردد در سطح شهر امکان‌پذیر نبوده و در اغلب منازل بخاری و شوفاژ روشن است.

در چنین وضعیتی ساکنان روستای باروق از روشن نکردن بخاری مدرسه پنج کلاسه با ۸۰ دانش‌آموز به شدت ابراز ناراحتی کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شده‌اند.

نه تنها در مدرسه باروق بلکه در اغلب مدارس استان با وجود سرد شدن هوا، سیستم‌های گرمایشی روشن نشده و دانش‌آموزان تنها با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه توانستند از هوای سرد کلاس درس نجات یابند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل در خصوص مشکل به وجود آمده با پذیرش عدم استفاده از سیستم گرمایش در برخی مدارس تصریح کرد: سیستم گرمایشی پکیج در روستای باروق و ۱۹ روستای دیگر در حال بهره‌برداری است و از هفته آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر علت تأخیر در استفاده از سیستم گرمایش را اختلافات با پیمانکار عنوان و اضافه کرد: با پیگیری رسانه‌ها و آموزش‌وپرورش این مشکل رفع شده و از هفته آینده سیستم گرمایشی این مدرسه به همراه ۱۹ مدرسه دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص آخرین وضعیت سیستم گرمایشی مدارس استان اضافه کرد: در وضعیت فعلی دو هزار و ۹۶ ساختمان آموزشی با هفت هزار و ۷۰ کلاس درس داریم که نزدیک به نیمی از آن از سیستم گرمایشی استاندارد برخوردار است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان ادامه داد: در حال حاضر در ۳۸۸ مدرسه بخاری گازی، ۷۰۹ مورد بخاری نفتی، ۲۴۲ مورد بخاری تابشی و ۷۵۷ مورد حرارت مرکزی مورد استفاده است.

ناصری علت استفاده از بخاری نفتی در برخی مدارس را نبود لوله‌کشی گاز یا علمک گاز در منطقه دانست و افزود: استانداردسازی سیستم گرمایشی ۶۷۳ مدرسه در دست اجرا است که ۲۲۰ مورد به پیمانکار واگذارشده است.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال تمامی ۲۲۰ مدرسه از سیستم استاندارد برخوردار شوند.