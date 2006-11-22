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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

روز گذشته صورت گرفت؛

رایزنی بوش پدر با رئیس امارات در ابوظبی

رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز گذشته در ابوظبی با مقامهای این کشور از جمله رئیس امارات درباره مسائل منطقه و جهان رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج، "شیخ خلیفه آل نهیان" رئیس امارات روزگذشته با "جرج بوش" پدر، رئیس جمهوری اسبق آمریکا درکاخ البطین دیدارکرد.

"بوش" پدر به منظور شرکت درکنفرانسی بین المللی که روزگذشته در ابوظبی کار خود را آغاز کرد، در حال حاضر در امارات به سر می برد.

رئیس امارات دراین دیدار از سطح روبه پیشرفت روابط ابوظبی و واشنگتن ابرازخرسندی کرد.

دراین دیدار دو طرف آمریکایی و اماراتی مسائل و تحولات کنونی خاورمیانه و جهان را مورد بررسی قرار دادند.

درحالی "بوش" پدر، در منطقه به سر می برد که قراراست طی روزهای آتی یعنی 29 و 30 نوامبر( 8 و 9آذر) "بوش" پسر نیز وارد امان پایتخت اردن شود.

بنا بربیانیه کاخ سفید "نوری المالکی" نخست وزیرعراق نیز دراین تاریخ به اردن سفر می کند، تا دو طرف درمورد مسائل و تحولات عراق با یکدیگر رایزنی کنند.

کد مطلب 410528

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