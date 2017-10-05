تردد در محورهای استان سمنان ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل حملونقل و پایانههای استان سمنان، ضمن بیان اینکه تردد در محورهای استان هشت درصد افزایش یافت، تأکید کرد: دراینبین بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۰ دستگاه تردد شمار آنلاین که در جادههای استان مستقر شدهاند سهم تردد ناوگان سنگین ۲۲ درصد از مجموع ترددها را به خود اختصاص داده است .
وی ادامه داد: طی این مدت محورهای ایوانکی تهران و بالعکس بیشترین تردد خودروها را در محورهای مواصلاتی استان سمنان را داشته و سرعت متوسط وسایط نقلیه در محورهای مذکور ۸۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.
سرپرست اداره کل حملونقل و پایانههای استان سمنان گفت: روزهای ۱۶ شهریور مصادف با تعطیلات عید غدیر خم و نهم تیرماه شامل تعطیلات عید سعید فطر به ترتیب پرترددترین روزهای نیمه نخست امسال در استان هستند.
منصور کیایی با اعلام اینکه ۵۶ سامانههای ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان سمنان فعال هستند، بیان کرد: تا پایان سالجاری تعداد سامانه های ثبت تخلف در محورهای استان به ۶۰ دستگاه خواهد رسید.
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