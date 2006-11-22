تساوی نتیجه عادلانه ای بود / میثاقیان در کرمان رقیب من است

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان درگفتگو با خبرنگارمهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: درنیمه اول روحیه تهاجمی ابومسلم را مهار نمودیم و توانستیم با ارائه یک فوتبال منطقی بازی را تا حدود زیادی کنترل کنیم.

وی افزود: در نیمه دوم تا حدودی اسیر اشتباهات فردی بازیکنان خودی شدیم به صورتیکه چندین موقعیت خطرناک بر روی دروازه مان بوجود آمد.

دست نشان همچنین ابومسلم را یک تیم منسجم دانست و گفت: آنها در مجموع از فاکتورهای تجربه و جوانی برخوردارند و توانایی آن را دارند تا بار دیگرعنوان بهترین تیم شهرستانی را به خود اختصاص دهند.

سرمربی مس کرمان درپاسخ به علت تشویق میثاقیان ازجانب معدود تماشاگران منتسب به باشگاه مس در این بازی ابراز تعجب کرد و گفت : تا جاییکه اطلاع دارم میثاقیان در کرمان رقیب من است اما بنده نیز در این فصل نتیجه چندان بدی را به همراه مس نگرفته ام.

دیدارتیمهای مس و ابومسلم در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر با تساوی یک بر یک در مشهد خاتمه یافت.