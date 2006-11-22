همایش "حج" فردا در عربستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدینه، در همایش یک روزه " حج " که پنج شنبه در مکه مکرمه برگزار می شود، بیش از 800 کارشناس و مسئول در وزارت حج در این همایش شرکت می کنند تا ابعاد مختلف چگونگی ادای مناسک حج امسال زائران را بررسی کنند.

در این همایش محورهایی چون بررسی مسائل مربوط به پل جمرات، ارائه راهکارهایی برای ممانعت از وقوع حوادث ناگوار، راههای پیشگیری از ازدحام و شلوغی، چگونگی و کیفیت برگزاری کلاسهای متعدد برای زائران و فراهم آوردن امکانات مناسب برای آنها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.