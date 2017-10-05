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۱۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

مدیرکل حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری:

ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، شراره زارعان شامگاه چهارشنبه در نشست سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ کارآفرینی درچهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: این استان ظرفیت های اشتغالزای بسیاری دارد که با بهره گیری از فرهنگ کارآفرینی توسعه می یابند.

وی ادامه داد: سرمایه گذارانی از کشور ایتالیا متقاضی سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری شده اند.

وی تاکید کرد: تقاضای سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش ورود مسافر و گردشگر خارجی به استان زمینه ساز توسعه بخش گردشگری است.

کد مطلب 4105330

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