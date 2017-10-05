به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خلیل واعظی گفت: ساعت ۲۲ شب مورخ ۱۲ مهرماه یک مورد درگیری در منزلی مسکونی در روستای مال قاید شهرستان گناوه به پلیس گزارش شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله تیم گشت پلیس به محل حادثه اعزام و مشخص شد فردی ۴۵ ساله به هویت «م، ب» بر اثر ضربات متعدد به گلو و سر به قتل رسیده و قاتل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و فنی کارآگاهان پلیس، یک ساعت پس از حادثه قاتل متواری به هویت «ح، الف» شناسایی شد.

وی افزود: اقدام بعدی کارآگاهان پلیس شناسایی مخفیگاه متهم فراری در منزلی مسکونی بود که در یک عملیات متهم دستگیر، به قتل مقتول به علت اختلاف شخصی با ضربات ساتور اعتراف کرد.