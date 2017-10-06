دلایل اصرار بر وزارتخانه شدن گردشگری/ قبرستان دیگری که آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته خبر رسید که قرار است پای روس ها به ایران کشیده شود و آنها در زمستان هایی که روسیه بسیار سرد است به جزیره کیش که در آن زمان هوای گرمی دارد با یک پرواز مستقیم از مسکو بیایند. برای همین قرار است که از ماه آینده پرواز مستقیم کیش و مسکو راه اندازی شود. در اولین پرواز نیز ۱۵۰ نفر از روس ها، جزیره کیش را می بینند.

در طرح وزارتخانه گردشگری؛ میراث فرهنگی بعد از گردشگری بیاید

اما خبر مهم حوزه گردشگری در این هفته مربوط می شد به نشست هماهنگی و تبادل نظر میان نمایندگان تشکل های گردشگری و نمایندگان محلس شورای اسلامی درباره طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه گردشگری. در این برنامه هر یک از نمایندگان تشکل های گردشگری نظرشان را درباره این موضوع مطرح کردند. یکی از آنها پاسخگو نبودن رئیس سازمان میراث فرهنگی را دلیل اصرارشان بر وزارت خانه شدن این سازمان اعلام کرد و دیگری گفت که مشکلات ما در صدور مجوزها تنها یک یا دو نهاد نیست بلکه نهادهای مرتبط با گردشگری زیاد هستند و ما باید برای یک مجوز به چندین دستگاه مراجعه کنیم.

آن یکی نیز گفت که اگر قرار باشد تنها نام این سازمان به وزارت خانه تبدیل شود و مشکلات همان صورت بماند درست نیست باید برنامه ای برای این طرح وجود داشته باشد. دیگری هم پیشنهاد کرد که در کنار این طرح موضوع کمیسیون گردشگری مجلس نیز در نظر گرفته شود.

یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس نیز در این نشست به طرح تفکیک سه وزارت خانه ورزش و جوانان، راه و مسکن و صنعت و معدن اشاره کرد و گفت که دولت می گوید کوچک سازی شود اما طرح می دهد که این سه وزارت خانه از هم تفکیک شوند ما با این طرح مخالفت کردیم اما وقتی طرح وزارتخانه شدن گردشگری به ما پیشنهاد شد موافق آن شدیم چرا که گردشگری اولویت ما هم هست و باید گردشگری اول بیاید و سپس به میراث فرهنگی بپردازد.

در پایان این جلسه هم خدادادی رئیس کمیسیون مشترک طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه گفت که بخش خصوصی و نمایندگان تشکل های گردشگری هر کدام نظرات خود را در این باره به کمیسیون مشترک بدهند تا نظرات مورد بررسی قرار گیرد. این طرح مورد حمایت نمایندگان مجلس است.

مراکز گردشگری سلامت ایران دراختیار هندوستان

در همین جلسه و در کنار نظرات تشکل های گردشگری رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت ایران نقبی به مشکلات حوزه گردشگری سلامت زد و گفت: هندوستان تمام مراکز گردشگری ایران را قبضه کرده است بیماران به جای آمدن به ایران به هند می روند. عمان و آذربایجان تا پیش از این راحت بیمار به ایران می آوردند ولی الان رقبای ما به راحتی آنها را جذب کرده اند و ما برای گرفتن مجوز راه طولانی را باید طی کنیم.

اما در پاسخ به این موضوع خدادادی از پزشکان و رانندگان تاکسی و کسانی که بازار سیاه برای گردشگری سلامت راه انداخته اند گلایه کرد و گفت: در گردشگری سلامت اگر چه می توانیم بازار خوبی داشته باشیم اما به دلیل برخی از رفتارهای نسنجیده این بازار را از دست داده ایم. پزشکان دریکی از مناطق راننده استخدام کرده بودند و آنها لب مرز بیماران را برای معالجه پیش این پزشکان می آوردند. این اتفاق تا جایی پیش رفت که دیگر کسی به ایران نیامد. از راننده تاکسی گرفته تا دکتر و حتی بیمارستانها در این اتفاق دخیل بودند. ما فکر کردیم که بابی باز شده است اما به تاراج رفت. چابکسازی به عهده ما است اما فرهنگسازی را شما باید انجام دهید چون باید فرهنگ گردشگری را هم باید در کشور جا بیاندازیم.

داربست های ۱۴ ساله گنبد اصلی مسجد سپهسالار برچیده شد

بلاخره داربست های گنبد اصلی مسجد سپهسالار کنار رفت تا گردشگران این گنبد تاریخی را در تهران بدون این داربست ها ببینند. مدیر پروژه مرمت این مسجد با اعلام این خبر گفت: مرمت، بازسازی، لکه گیری و عایق کاری کاشیکارهای معرق این گنبد واقع در بالای شبستان تابستانی که در اکثر بخش ها دچار طبلگی شدید وشکستگی شده بود با اختصاص ۵ میلیارد ریال و فعالیت مستمردو ساله به اتمام رسیده است.

مجید روان پارسا درباره اینکه این داربست ها ۱۴ سال روی گنبد مانده بود گفته است: در مقطعی در سال ۱۳۷۵ تمامی کاشیکاری های این گنبد تعویض می شود و متاسفانه بدلیل کاستی های صورت گرفته بخشی از گنبد در سال های پس از آن ریزش می کند و طی سال های ۸۰ تا ۸۴ به منظور جلوگیری از ریزش داربست زده می شود.

این بنا اولین مسجد و مدرسه دایر است که ار سوی یکی از نخستین مهندسان ایرانی بنام ممتحن الدوله طراحی شده است.

قبرستان تاریخی شیراز طعمه حریق شد

خبر بد حوزه میراث فرهنگی هم این بود که قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز دچار آتش سوزی شد. این خبر را رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس داده و گفته که این آتش سوزی که ساعت ۱۴ و ۱۳ دقیقه امروز یکشنبه رخ داد با تلاش های صورت گرفته اطفاء شد.

گورستان دارالسلام معروف به دارالسلام شیراز یا وادی‌السلام یکی از قدیمی ترین آرامستانهای ایران به شمار می‌رود. این گورستان در بولوار سیبویه شیراز واقع شده است. در این آرامستان قبور بسیار زیادی از چهره های بزرگ و همچنین مفاخر ایران وجود دارد. در این قبرستان مقبره هایی از سده های اول هجری دیده می شود.

قبلا هم دوستداران میراث فرهنگی تذکراتی در خصوص این آرامستان داده بودند و گفته بودند که این گورستان نیازمند رسیدگی زیاد و همچنین جمع آوری معتادین است که هرازآگهی موجب آتش گرفتن علف های هرز موجود در این مکان می شوند. همچنین سنگهای این قبرستان از جنس گندمک است و به واسطه قدیمی بودن تحمل این آتش سوزی ها را ندارند و به سرعت آسیب می بیند.

تعبیه غار آهنی برای یک غار ۱۳۵ میلیون ساله

هنوز مدت زیادی از کشف غار ده شیخ با ۱۳۵ میلیون سال نگذشته است که بش خصوصی اگرچه قصد داشته تا برای مردم منطقه گردشگری ایجاد کند اما با دخالت در فضای بکر این غار موجب شده است تا به این غار اسیب بزند یکی از این آسیب ها تعبیه دری آهنی برای ورود به آن است توجیه آنها برای این کار این است که از ورود حیواناتی مانند شغال و گراز به این غار گردشگری جلوگیری کنند.

دیگر آسیب این است که باز کردن مسیری برای ورود به آن دیگی استفاده از نور پخش کن های زیاد که موجب شده تا بکر بودن این غار از بین برود. از سوی دیگر ورودی این غار از پایین تا بالای کوه را سنگ فرش کرده و مسیری را برای پارکینگ ایجاد کرده است و تعدادی درخت را نیز قطع کرده است. هر چند که قصد دارد تا ۴۰ هکتار درخت بکارد اما مجبور شده برای پارکینگ درختان کهنسال را از بین ببرد. با این وجود تنها ۳۰۰ کیلومتذر از غار شناسایی و باز شده است و او می خواهد تا بر این مسیر بیفزاید.

مزایده نافرجام یک بنای تاریخی

مزایده عمارت شترگلوی کرمان چندین بار انجام شده اما هربار بی نتیجه بوده است. این بار این موضوع از سوی مدیرکل حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی کرمان مطرح شده است.

او گفته که در این ارتباط یک بخش خصوصی مایل است که این بنا را مرمت کرده و از آن استفاده کند اما مشکل حقوقی برای واگذاری ۵ خانه اطرافش کار را برای او سخت کرده است.