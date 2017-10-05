به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم یادبود قربانیان حوادث راهنمایی و رانندگی، اظهارداشت: در حالی که ۷۷ درصد از مردان و ۲۳ درصد از زنان در تصادفات صدمه می بینند در آمارها مشخص شده است میانگین سنی رانندگان در تصادفات ۳۸ سال است.

وی افزود: رنجی که جامعه از بی کیفیتی می برد بسیار زیاد است و این به دستگاه ها و سازمان خاصی ارتباط ندارد.متاسفانه ما در بحث اخلاق، فرهنگ و مهارت یک راننده دچار مشکل هستیم از این رو باید برای ارائه گواهینامه به رانندگان از فیلترهای سختگیرانه تری بهره ببریم. کسی که رانندگی می کند باید صلاحیت لازم برای رانندگی را داشته باشد و باید قوانین بسیار سنگین و شدیدی برای گرفتن گواهینامه وضع شود. راننده باید به نیروهای راهور کمک کند تا سختگیری بیشتری در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی اعمال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای یک مورد استخدامی حتما باید سوءپیشینه ارائه شود، افزود: ما چنین سختگیری هایی برای رانندگان نداریم در حالی که باید سال ها پیش از ارائه گواهینامه به افراد، ساز و کارهایی برنامه ریزی شود تا افراد سالم و بدون هیچ گونه سوءپیشینه گواهی نامه دار شوند امروز قالب جمعیت کشور تمایل به دریافت گواهینامه دارند به اعتقاد من باید بتواینم کیفیت رانندگی را بالا ببریم و برای دادن صلاحیت رانندگی به افراد یک بسته سیاستی مناسب را تهیه و تدوین کنیم.

ربیعی ادامه داد: متاسفانه ساختار حمل و نقل ما سیگنال های بی نظمی را به رانندگان ارائه می دهد، باید با وضع قوانین و آیین نامه های درست این ساختار بی نظم را منظم کنیم فناوری حمل و نقل نیازمند به بررسی بیشتر دارد و باید شرایطی فراهم شود تا جایی که ممکن است بی نظمی در حمل و نقل کاهش پیدا کند.

ربیعی افزود: پیشنهاد می دهم ۵۰ هزار فقره از تصادفات را برای بررسی به جامعه شناسان بسپاریم و آنها عوامل موثر در تصادفات از جمله سهم هر کدام از رانندگان، جاده و یا وسیله نقلیه را به صورت علمی استخراج کرده و همچنین اعلام کنند چه گروه سنی با چه افرادی و با چه سلیقه هایی بیشتر دچار صدمات ناشی از تصادفات می شوند. ما به این تحلیل های جامعه شناسانه برای اصلاح رفتارهای ترافیکی نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: اساسا تولید دانش در تصادفات بسیار کم انجام می شود ما در وزارت رفاه اعلام آمادگی می کنیم تا در یک پروسه زمانی مشخص مسائل تصادفات را از بعد اجتماعی بررسی کنیم و پیامدهای اجتماعی آن را مورد کاوش قرار دهیم.

ربیعی با اعلام اینکه من خود یک حادثه دیده هستم افزود: من قربانی تصادف محسوب می شود و داغ تصادف همواره با من حرکت می کند لازم است شعار «به احترام آنها که دوست داریم و دوست مان دارند با احتیاط رانندگی کنیم» تبدیل به گفتمان شود چرا که جامعه ما نیاز به چنین گفتمان هایی دارد و باید بدانیم برای دوست داشتنی هایمان بهتر زندگی کنیم.

وی ادامه داد: ۴۳ درصد از ۲۱ هزار و ۴۴۶ معلول ضایعه نخاعی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند معلول ناشی از تصادفات راهنمایی و رانندگی هستند. دشواری زندگی برای سرپرست یک خانوار یک فرزند یتیم و فرد ضایعه نخاعی از پیامدهای منفی تصادفات است.

ربیعی در پایان با اشاره به نقش بیمه ها در کاهش تصادفات گفت: در حال حاضر بیمه برای بدنه ماشین انجام می شود در حالی که من معتقدم باید رابطه معناداری بین رانندگی پرریسک و بیمه برقرار شود و باید سختگیری بیشتری برای رانندگان پرریسک داشته باشیم. البته ما این موضوع را در شورای عالی بیمه مطرح کرده ایم و منتظر نظرات هستیم.