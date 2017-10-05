استیضاح «عادل آذر» بعید است/ دیوان محاسبات تخلف نکرده است

غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با موضوع استیضاح رئیس دیوان محاسبات به خاطر تبرئه بعضی از نجومی بگیرها که از سوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد، اظهار داشت: بحث استیضاح در این رابطه مطرح نیست و یکی از نماینده ها درخواست بررسی داشته است.

وی با بیان اینکه استیضاح فرآیند خاص خود را دارد و بعید می دانم به این موضوع کشیده شود، گفت: این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نقطه نظراتی دارند که نقطه نظر قالب مجلس نیست؛ پیشنهاد خود را داده اند و من نیز به همکاران داده ام که بررسی کنند.

تاجگردون در پاسخ به این سوال که شما با این نقطه نظر نماینده چقدر موافق هستید، گفت: به نظر من دیوان محاسبات مراحل قانونی درستی داشته و گزارش های خود را به موقع به مجلس و مقامات عالی کشور هم داده است و تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است.