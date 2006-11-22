فرصت اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده شوراها امروز پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ پیش از این اعلام شده بود آندسته از داوطلبان شوراها که در هیات های نظارت بخش و شهرستان صلاحیت شان رد شده باشد، به مدت 4 روز تا اول آذر فرصت دارند به هیات های نظارت مافوق خود شکایت کنند.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هیات های نظارت مافوق نیز از تاریخ 2 آذر تا 11 آذر زمان برای بررسی صلاحیت افرادی دارند که شکایات خود را به آنان ارجاع داده اند.

همچنین 11 آذر هیات های نظارت مافوق نظر نهایی خود را در خصوص تائید صلاحیت شدگان قطعی اعلام خواهند کرد و 13، 14 و 15 آذر زمان انتشار اسامی به صورت علنی و رسمی است.

بر اساس این گزارش، آغاز زمان تبلیغات انتخابات شوراها و میاندوره ای مجلس نیز از 16 آذر خواهد بود و کاندیداهای انتخابات شوراها و میاندوره ای مجلس از این روز به مدت یک هفته برای انجام تبلیغات زمان دارند.

تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان از 9 آذر آغاز می شود و نامزدهای این انتخابات می توانند به مدت 2 هفته به انجام تبلیغات بپردازند.

انتشار عمومی اسامی تائید شده های انتخابات مجلس خبرگان در تاریخ 8 آذر از طریق صدا و سیما و جریده های کثیر الانتشار انجام می شود.

لازم به یاداوری است، طبق قانون انتخابات اندازه های پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی نباید از 100 در 70 سانتی متر بیشتر باشد.