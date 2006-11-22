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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

مجلس لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و اوکراین را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس گزارش کمیسیون قضایی در خصوص لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین را که شامل یک مقدمه و 22 ماده بوده را بررسی و آن را به تصویب رساندند و اجازه مبادله اسناد آن صادر شد.

همچنین پس از تصویب لایحه مذکور گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی در مورد لایحه معاهده رابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین در دستور کار قرار گرفت که پس از بررسی این لایحه نیز به تصویب نمایندگان رسید.

کد مطلب 410541

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