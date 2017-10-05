به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه امروز باید نگاه ویژه ای که به فریضه مهم امر به معروف در استان وجود دارد را ارتقا دهیم، تاکید کرد: این استان در پیاده سازی قانون آمران به معروف و نهی از منکر و طرح طلایه داران بسیار موفق بوده و باید این موفقیت را ارتقا بخشیم.

وی افزود: یکی از دلایل کامیابی استان سمنان در اجرای طرح طلایه داران و همچنین قانون حامیان آمران به معروف و ناهیان از منکر، تعامل خوب و ویژه بین اعضای ستاد احیای امر به معروف شامل استاندار، نماینده ولی فقیه، دستگاه های فرهنگی و ... است.

دادستان مرکز استان سمنان، با تقدیر از نقش بانوان در اجرای امر به معروف، گفت: خواهران سمنانی آمر در سطوح مختلف سنی از ۱۴، ۱۵ سالگی تا سنین بالاتر در در تمام ماه های سال امر به معروف را انجام می‌دهند و با گذراندن دوره های آموزشی نسبت به تذکر لسانی اقدام می کنند.

آسیابی با بیان اینکه دو هزار و ۴۰۰ آمر به معروف در استان سمنان شناسایی و ساماندهی شده اند، تاکید کرد: دو هزار نفر از این بین خواهران و ۴۰۰ نفر را برادران تشکیل می دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر بسیار متوجه مقام معظم رهبری است و ایشان بارها بر زبان لیّن و توأم با جذب تأکید کرده اند، تاکنون هیچگونه شکوائیه ای نسبت به خواهران نداشتیم.

دادستان مرکز استان سمنان گفت: پیش از اجرای این طرح بعضی مراکز تجاری مشکلاتی داشتند که پس از حضور اثرگذار این خواهران، در تغییر وضعیت عفاف و حجاب مراکز تجاری و آحاد مردم مؤثر واقع شدند.

آسیابی خطاب به فعالان حوزه امر به معروف همچنین توصیح کرد: شهید حججی پیش از شهادت، در کارهای فرهنگی پیشگام بوده و در دست‌نوشته‌های خود هماره بر جنگ نرم تاکید می‌کردند و شما مبارزان عرصه جنگ نرم و به گونه ای همرزم شهید حججی‌ها هستید و همین حضور دلگرم کننده است.