۱۰ کیلومتر از پروژه دوبانده سازی محوربیرجند- قاین بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درراستای افزایش ایمنی جاده ای و کاهش تصادفات جاده ای درمحورهای استان، امروز یک قطعه دیگر از پروژه باند دوم محوربیرجند- قاین به طول ۱۰ کیلومتر بازگشایی شد.

وی با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته نیز دو قطعه دیگر از این محور بطول ۹ کیلومتر و اعتبار ۱۵ میلیارد تومان بازگشایی شد، بیان کرد: امروز نیز یک قطعه دیگر بطول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان حد فاصل انتهای گردنه خونیک تا کارخانه سیمان قاین بازگشایی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اضافه کرد: قطعه ای که امروز بازگشایی شد به روش روسازی بتنی احداث شده که برای نخستین بار درکشور دراین محور اجرایی شد.

جعفری با بیان اینکه اولویت این اداره کل افزایش باندهای دوم در رسطح استان است، بیان داشت: با پیگیری های بعمل آمده وهمکاری استانداری خراسان جنوبی، پلیس راه و اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان طی دو هفته گذشته تاکنون جمعا حدود ۱۹ کیلومتر ازباند دوم محوربیرجند- قاین با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بازگشایی و زیر بار ترافیک رفت.