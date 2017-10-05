به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از عملیات ارتش سوریه با حمایت هوایی سوری-روسی مشترک به مواضع داعش در شرق دیرالزور خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ارتش سوریه موفق به تسلط بر بخشی از جاده بین المللی دیرالزور-المیادین به دنبال درگیری های شدید با داعش شدند. داعشی ها به دنبال این حملات دچار فروپاشی شده اند.

منابع سوری از برخاستن بالگردهای ارتش سوریه از فرودگاه دیرالزور و هدف قرار دادن مواضع داعش خبر دادند.

ارتش سوریه به عملیات نظامی و پیشروی به سوی شهر المیادین در حومه دیرالزور ادامه می دهد و تلفات و خسارات سنگینی به تکفیری ها وارد کرده است.

منابع سوری بیان کردند: ارتش سوریه به عملیات در حومه جنوب شرقی دیرالزور ادامه می دهد و به ۵ کیلومتری حومه شهر المیادین رسیده است. ارتش سوریه طی ساعات گذشته عملیات گسترده ای را ضد مواضع داعش در جاده دیرالزور به المیادین انجام داده است که در نتیجه این عملیات نیروهای ارتش سوریه به ۵ کیلومتری شهر المیادین که یکی از خطرناکترین مراکز داعش در حومه جنوب شرقی استان دیرالزور است، رسیده اند.

در جریان این عملیات انبار سلاح، مرکز ارتباطات، مقر فرماندهی و ادوات داعش طی حملات توپخانه ای متمرکز ارتش سوریه به مواضع داعش در شهر المیادین منهدم شده است.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای ارتش در حومه جنوب غربی دیرالزور نیز یورش داعشی ها به محور الشولا-هریبشه را دفع کردند.

نیروهای ارتش سوریه روز گذشته نیز یورش داعش را به شهرک کباجب دفع و شمار زیادی از تکفیری ها را به هلاکت رسانده بودند.

در شهر دیرالزور و اطراف آن ارتش سوریه عملیات گسترده ای را حمایت نیروی هوایی انجام داد و مواضع و استحکامات داعش را در المیادین، موحسن، البولیل، الحسینیه، الجنینه، الطیبه، حویجه صکر و محله های شیخ یاسین، الجبیله، الرشدیه، العرضی و کنامات هدف قرار دادند که بر اثر این حملات شماری از داعشی ها کشته و برخی دیگر زخمی شدند.