اجرای کنسرت "آراز" لغو شد

سرپرست گروه موسیقی "آراز" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : به دلیل ارتحال "آیت الله میرزا جواد تبریزی" و اعلام عزای عمومی از سوی دولت؛ اجرای امشب (اول آذر) لغو و به چهارم آذر ماه موکول شد.

"رحیم شهریاری "در ادامه متذکر شد:به دنبال وقفه ایجاد شده در برگزاری کنسرت موسیقی آذربایجانی گروه "آراز" اجرای این گروه روز شنبه 4 آذر در دو نوبت عصر از ساعت 18 تا 20 و اجرای دوم آن راس ساعت 21 برگزار می شود.

"رحیم شهریاری "در پایان به قطعات کنسرت موسیقی آذربایجانی اشاره کرد وگفت:گروه موسیقی" آراز" از جمله گروه های ترکیبی اصیل آذربایجانی است که معمولا موسیقی فولکلور آذری را اجرا می کند و در این اجرا نیز خلاصه ای از آلبوم های منتشر شده با عنوان "گتم گال"(مرو بمان ) و "عصرین گوزلی"(زیبای زمانه ) را با حضور خواننده میهمان "رشید وطن دوست "برگزار می کنیم .