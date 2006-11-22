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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۷

اجرای کنسرت "آراز" لغو شد

اجرای کنسرت گروه موسیقی"آراز" به سرپرستی "رحیم شهریاری " که قرار بود امشب در تالار وحدت برگزار شود لغو شد.

 سرپرست گروه  موسیقی "آراز" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : به دلیل ارتحال "آیت الله  میرزا جواد تبریزی" و اعلام عزای عمومی از سوی دولت؛ اجرای امشب (اول آذر) لغو و به چهارم آذر ماه موکول شد.    

"رحیم شهریاری "در ادامه متذکر شد:به دنبال وقفه ایجاد شده در برگزاری کنسرت موسیقی آذربایجانی گروه "آراز" اجرای این گروه روز شنبه 4 آذر در دو نوبت عصر از ساعت 18 تا 20 و اجرای دوم آن راس ساعت 21 برگزار می شود.

"رحیم شهریاری "در پایان به قطعات  کنسرت موسیقی آذربایجانی اشاره کرد وگفت:گروه موسیقی" آراز" از جمله گروه های ترکیبی اصیل آذربایجانی است که معمولا موسیقی فولکلور آذری را اجرا می کند و در این اجرا نیز خلاصه ای از  آلبوم های منتشر شده با عنوان "گتم گال"(مرو بمان ) و "عصرین گوزلی"(زیبای زمانه ) را با حضور خواننده میهمان "رشید وطن دوست "برگزار می کنیم .

کد مطلب 410544

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