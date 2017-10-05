به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد بزرگ پاریس با صدور یک بیانیه، ملاکی تجربی را که انجمن استاندارد فرانسه برای فرآورده‌های غذایی حلال تعیین کرده است، رد کرد.

در این بیانیه آمده است: بر عکس آنچه که انجمن استاندارد فرانسه اعلام کرده است، ما در تعیین این ملاک‌ها نقشی نداشته‌ایم و به مسوولان نیز درباره ادعای موافقت از سوی موسسه‌های دینی هشدار داد.

مسجد بزرگ پاریس نسبت به ادعاهای این نهاد سکولار، مدنی و غیر مذهبی که دارای مجوز مشروعیت مذهبی است، مخالفت شدید خود را نشان داد و گفت: ما با تعیین استاندارد حلال این انجمن مخالف هستیم.

شورای دیانت اسلامی فرانسه نیز این ملاک استاندارد را رد کرد.

عبداله زکری؛ یکی از مسوولان این شورا، گفت: این انجمن در زمینه ملاک‌های استاندارد حلال با ما مشورتی نکرده است.

وی که مسوول دیده‌بان ملی مقابله با اسلام‌ستیزی است، گفت: انجمن استاندارد فرانسه از شورای دیانت اسلامی فرانسه خواست تا به عنوان «مشاور فنی» با آن‌ها مشارکت کند، اما این شورا این موضوع را نپذیرفت و ما صرف نظر از این مباحث، با معیارهای استاندارد حلال این اتحادیه مخالف هستیم.

انجمن استاندارد فرانسه، جمعه گذشته (24 شهریورماه) نخستین استاندارد فرآورده‌های غذایی حلال را در این کشور تدوین و معرفی کرد.

این استاندارد، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور گواهی حلال برای محصولات غذایی و قوانین و مقررات مربوطه مشخص کرده است.

بازار حلال در جهان ارزشی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار دارد که در فرانسه ارزش آن پنج میلیارد یورو است.