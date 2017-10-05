به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در روز دوم سفر خود به استان فارس در همایش بزرگ عاشوراییان شهرستان اقلید اظهار کرد: بدون مجاهدت، موفقیت ممکن به دست نخواهم آمد و خوشختانه جامعه ما اهل مجاهدت و شهادت است.

وی ادامه داد: همایش عاشوراییان در ماه محرم یادآور یک نهضت بزرگ است و از این جهت شما این حادثه را تکریم می‌کنید تا در بین ملت این حرکت مجاهدانه تداوم داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حادثه بزرگ عاشورا دارای ابعاد گوناگونی است بنابراین برگزاری این همایش‌ها لازم است.

لاریجانی یادآور شد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست و با رهبری مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرده و حدود ۴۰ سال از این انقلاب گذشته و مجاهدت‌های شهدایی مانند شهید حججی نشان می‌دهد که حرکت مجاهدانه در کشور زنده است و با وجود مشکلات، مردم به انقلاب تعلق‌خاطر دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیروان امام حسین(ع) در ماه محرم، یاد، راه و فکر امام (ره) را دنبال می‌کنند و در این‌گونه همایش‌ها مردم با ذکر و یاد امام حسین (ع) و برگزاری مراسم‌ها در این راستا فهم بهتری از زندگی امروز خود پیدا می‌کنند و نباید فراموش کرد که عاشورا اصلاحات بزرگی ایجاد کرد.

وی یادآور شد: معاویه پوسته‌ای از اسلام برجای گذاشته و حقیقت آن را از بین برده بود، به امام علی (ع) دشنام می‌دادند و حتی احادیث را نیز از بین بردند بنابراین جامعه‌ نیاز به حادثه‌ای داشت تا از درون منقلب شود و چارچوب‌های ذهنی ایجاد شده را به هم بریزد.

لاریجانی با بیان اینکه آیا امام حسین(ع) نمی توانست راه دیگری را انتخاب کند، گفت: بعد از رحلت پیامبر(ص)، معارف دینی در سطوح عمیقی نبود در آن زمان به راحتی بیعت با حضرت مسلم (ع) را مردم کوفه شکستند، بنابراین رهنمود شدن مردم به راه صحیح نیاز به یک انقلاب داشت.

وی ادامه داد: حادثه عاشورا بسیار مهم است به دلیل اینکه با اقدامات اصلاحی جزئی، در آن زمان جامعه متحول نمی‌شد حادثه عاشورا و خطبه‌های حضرت زینب (س)، جامعه را متحول کرد و بعد از آن قیام‌های متفاوتی انجام شد و عاشورا جامعه را منقلب کرد و برای آیندگان نیز مؤثر بود و حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد کرد که همچنان پابرجاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی وجود دارد که برای رهایی از آنها نیز به کارهای مجاهدانه نیازمند هستیم و بدون تلاش و مجاهدت موفق نخواهیم بود.