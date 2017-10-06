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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

این گلدان به گیاهان آب می دهد!

این گلدان به گیاهان آب می دهد!

به تازگی گلدانی هوشمند ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد مراحل کشت و مراقبت از گیاه را از راه دور کنترل کند. گجت حتی می تواند در غیاب کاربر مسئولیت آبیاری را نیز برعهده گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، به تازگی گلدانی به نام Grow Duo ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد از راه دور  مراحل کشت، خاک  و دانه ها را به وسیله یک اپلیکیشن کنترل کند. به این ترتیب کاربران می توانند گیاهان خود را بدون نگرانی پرورش دهند.

این گجت که با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه شده می تواند به گیاهان آب بدهد و اپلیکیشن همراه آن به کاربر می گوید چه زمان باید خود را آماده برداشت محصول کند.

گلدان مذکور با ابعاد ۰.۶ متر عرض، ۰.۳ متر عمق و ۴۰ سانتی متر طول ساخته شده و حسگرهای مختلفی دارد. این حسگرها نور، دما ، آب و رطوبت را کنترل می کنند. کاربر به وسیله اپلیکیشن  آخرین اطلاعات از وضعیت گلدان و محصولات خود را دریافت می کند.

جالب اینکه گلدان در نبود کاربر خود به گیاهان آب می دهد.

کد مطلب 4105447
شیوا سعیدی

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