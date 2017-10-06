این گلدان به گیاهان آب می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، به تازگی گلدانی به نام Grow Duo ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد از راه دور مراحل کشت، خاک و دانه ها را به وسیله یک اپلیکیشن کنترل کند. به این ترتیب کاربران می توانند گیاهان خود را بدون نگرانی پرورش دهند.

این گجت که با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه شده می تواند به گیاهان آب بدهد و اپلیکیشن همراه آن به کاربر می گوید چه زمان باید خود را آماده برداشت محصول کند.

گلدان مذکور با ابعاد ۰.۶ متر عرض، ۰.۳ متر عمق و ۴۰ سانتی متر طول ساخته شده و حسگرهای مختلفی دارد. این حسگرها نور، دما ، آب و رطوبت را کنترل می کنند. کاربر به وسیله اپلیکیشن آخرین اطلاعات از وضعیت گلدان و محصولات خود را دریافت می کند.

جالب اینکه گلدان در نبود کاربر خود به گیاهان آب می دهد.