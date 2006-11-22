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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اطلاعات طبیعت گردی کشور تکمیل شد / احداث 100 مجتمع رفاهی در راستای توسعه طبیعت گردی

اطلاعات طبیعت گردی کشور تکمیل شد / احداث 100 مجتمع رفاهی در راستای توسعه طبیعت گردی

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی گفت: اطلاعات و آمار مورد نیاز در خصوص مناطق و آثار طبیعی موجود در کشور تکمیل و به پایان رسیده و بزودی طرح های زودبازده طبیعت گردی در کشور آغاز می شود.

آرش کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب سند ملی طبیعت گردی افزود: پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تدوین بانک اطلاعات و همچنین همکاری کمیسیون های طبیعت گردی و اعضای آنها بزودی سند ملی طبیعت گردی به هیئت دولت ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل توجه ویژه دولت به مناطق نمونه گردشگری وروستایی کشور و همچنین اهمیت طبیعت گردی در جذب گردشگر داخلی و خارجی به طور حتم هیئت دولت به محض دریافت سند ملی طبیعت گردی نسبت به تصویب آن اقدام خواهد کرد.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی تاکید کرد: در سند ملی طبیعت گردی با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود در کشور و همچینن براساس فرهنگ بومی هر منطقه زمینه اشتغال جوانان در نظر گرفته شده است و به همین منظور طرح های زودبازده با همکاری سازمان ها و وزارت کار اجرایی می شود.

کوشا گفت: در راستای توسعه طبیعت گردی و اکوتوریسم و همچینین ارائه خدمات بیشتر به گردشگران و جذب توریست بزودی 100 مجتمع رفاهی در کشور احداث می شود.

کد مطلب 410545

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