اطلاعات طبیعت گردی کشور تکمیل شد / احداث 100 مجتمع رفاهی در راستای توسعه طبیعت گردی

آرش کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصویب سند ملی طبیعت گردی افزود: پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تدوین بانک اطلاعات و همچنین همکاری کمیسیون های طبیعت گردی و اعضای آنها بزودی سند ملی طبیعت گردی به هیئت دولت ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل توجه ویژه دولت به مناطق نمونه گردشگری وروستایی کشور و همچنین اهمیت طبیعت گردی در جذب گردشگر داخلی و خارجی به طور حتم هیئت دولت به محض دریافت سند ملی طبیعت گردی نسبت به تصویب آن اقدام خواهد کرد.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی تاکید کرد: در سند ملی طبیعت گردی با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود در کشور و همچینن براساس فرهنگ بومی هر منطقه زمینه اشتغال جوانان در نظر گرفته شده است و به همین منظور طرح های زودبازده با همکاری سازمان ها و وزارت کار اجرایی می شود.