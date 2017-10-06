سرنوشت تلخ کتابخانه محقق هندی زبان فارسی یک سال بعد از مرگش

به گزارش خبرنگار مهر، هندوستان تایمز در مقاله‌ای در مورد آقای پروفسور یونس جعفری و وضعیت کنونی کتابخانه شخصی اش نوشت: یک سال پیش در ماه شهریور (سپتامبر) آقای یونس جعفری در سن ۸۶ سالگی فوت کرد.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو آن را ترجمه و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، جعفری بازنشسته کالج ذاکر حسین از دانشگاه دهلی و با سمت رئیس دپارتمان زبان فارسی بود.

مطابق همین گزارش، یونس جعفری از صائب پژوهان هند بود که در بازبینی و هماهنگ کردن ترجمه فارسی حماسه هندو رامایان نقش داشت. دو کتاب از او به عنوان‌های «ادبیات فارسی در هند» و «تبریزی» در ایران چاپ شده است.

اما حالا و با گذشت تنها یک سال از درگذشت این محقق هندی حوزه زبان و ادبیات فارسی، قفسه پایینی کتابخانه آقای جعفری برای میکروفیلم‌های کتب قدیمی و نادر فارسی استفاده می‌شد. البته همه کتاب‌های او از ترس خراب شدن توسط موریانه به حیاط منزلش منتقل شده است. همچنین کتاب‌های زیاد دیگری نیز از این کتابخانه به کالج ذاکر حسین و خانه فرهنگ ایران اهدا شده است.

پروفسور یونس جعفری در ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۰ برابر با ۵ مهرماه ۱۳۰۹ در دهلی نو به دنیا آمد. او که فارغ التحصیل مقطع دکتری زبان و ادبیاتت فارسی از دانشگاه تهران است، در بازگشت به کشورش به آموزش این زبان همت زیادی گمارد و بسیاری از استادان فعلی زبان فارسی هند، این زبان را از او آموختند. کلاس درس او فقط به آموزش زبان اختصاص نداشت؛ بلکه دانشجویان را با تاریخ و فرهنگ ایران هم آشنا می­‌کرد.

دکتر جعفری در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۴ ش) بازنشسته شد. او چند بار دیگر به دعوت دانشگاه­ ها به ایران سفر کرد. او سال­‌های متمادی و به طور منظم با مجلّاتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی توسّط خانه فرهنگ ایران در دهلی منتشر می‌شد، همکاری می­‌کرد.