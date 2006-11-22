تیم فوتبال امید عراق در آستانه صعود به بازیهای آسیایی دوحه قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، در مسابقات فوتبال انتخابی بازیهای آسیایی دوحه که از روز شنبه هفته جاری با رقابت هشت تیم در دو گروه در دوحه قطر آغاز شده است تیم ملی فوتبال عراق با کسب برتری برابر سنگاپور در یکقدمی حضور درمسابقات آسیایی دوحه قرار گرفت.

در بازیهای برگزار شده روز گذشته (سه شنبه) در گروه دو عراق با دو گل بر سنگاپور غلبه کرد و با شش امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاد. سوریه نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل اندونزی به برتری رسید وجمع امتیازات خود را به عدد چهار رساند. در این گروه پس از عراق و سوریه تیمهای سنگاپور و اندونزی به ترتیب با یک و بدون امتیاز ردههای سوم و چهارم جدول را در اختیار دارند. بازی پایانی گروه دو بین سوریه و عراق تعیین کننده تیم برتر این گروه خواهد بود.

رقابت در گروه یک نیز بین تیمهای قرقیزستان و تاجیکستان است. روز گذشته قرقیزستان برابر اردن تن به نتیجه تساوی بدون گل داد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تاجیکستان در صدر جدول گروه یک ایستاد. تاجیکستان نیز با نتیجه چهار بر یک ماکائو را شکست داد و به یکقدمی قرقیزستان صدرنشین رسید. این دو تیم روز جمعه در بازی آخر خود به مصاف هم می روند و نتیجه این بازی تعیین کننده تیم برتر گروه یک خواهد بود.

برنامه دیدارهای دور سوم مسابقات انتخابی بازیهای آسیایی دوحه:

جمعه - 3/9/85

گروه یک:

عراق - سوریه

اندونزی - سنگاپور

گروه دو:

تاجیکستان - قرقیزستان

ماکائو - اردن