سیستم کنترل دارو در برخی داروخانه ها از هلال احمر قوی تر است

عضو شورای عالی داروخانه ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی داروهای بیماران خاص به علت اینکه به آنها یارانه اختصاص می یابد و در مقایسه با قیمت اصلی از قیمت بسیار پایینی برخوردار هستند توسط افراد سودجو قبل از رسیدن به دست بیماران قاچاق می شود.

دکتر رهبر مژدهی آذر اظهار داشت: قیمت اصلی داروهای وارداتی بیماران خاص گران است بنابراین مردم و حتی بیمه گرها نیز توان پرداخت آن را ندارند به همین علت این داروها به کشورهای دیگرقاچاق می شود.

وی گفت: به تازگی نیز حدود 54 هزار قلم دارو ویژه بیماران خاص توسط افراد سودجو و متقلب با تهیه و استفاده از مهر تقلبی از سازمان هلال احمر که مسئولیت توزیع این داروها را بر عهده دارد از کشور خارج و به کشورهای منطقه خلیج فارس قاچاق شد که نیروی انتظامی عاملان آنها را دستگیر کرد.

عضو شورای عالی داروخانه ها افزود: با وجود اینکه یکی از دلایل ارائه مسئولیت توزیع ورود و توزیع داروهای بیماران خاص به هلال احمر ، کنترل شدید بر روی این داروها بوده اما متاسفانه تا کنون چند بار داروهای بیماران خاص از سیستم توزیع هلال احمر خارج و به سایر کشورها قاچاق شده است.

مژدهی آذر با بیان اینکه برخی از داروخانه های کشور در مورد جلوگیری از خروج داروهای بیماران خاص از سیستم توزیع قانونی از هلال احمر مطمئن تر هستند ، گفت: تعدادی از داروخانه هایی در کشور به عنوان داروخانه های منتخب در کشور وجود دارد که می توان توزیع داروهای بیماران خاص را بر عهده آنها گذاشت و درکنار آن وزارت بهداشت نیز بر توزیع آن نظارت و کنترل کند.