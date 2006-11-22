فیصل برگزاری کنفرانس بین المللی برای توقف تجاوزگری اسرائیل را ضروری دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الریاض عربستان، سعود الفیصل گفت : آنچه ما از جامعه بین المللی انتظار داریم، تحریک سریع برای تضمین احترام به اصول و قوانین بین المللی انسانی است .



وی بدون محکوم کردن اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه ضد اسرائیلی در شورای امنیت اظهار داشت : ما آرزو داشتیم که ایالات متحده از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه متعادلی که اخیرا در شورای امنیت مطرح شد، استفاده نمی کرد.



فیصل هشدار داد که وتوی این قطعنامه به وسیله آمریکا، اسرائیل را بر ادامه حرکت در مسیر نابودی تمام فرصتهای صلح و تداوم اقدامات خصمانه بر ضد ملت فلسطین تشویق خواهد کرد.



وزیرامور خارجه عربستان گفت : اعضای شورای همکاری ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی بر حمایت خود از برادران فلسطینی خود تاکید کرده و جامعه جهانی را به تحریک سریع جهت متوقف کردن این حملات دعوت و بر ضرورت برگزاری کنفرانس بین المللی برای متوقف کردن این تجاوزات و پیشبرد روند صلح تاکید کردند.

در نشست روز گذشته وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایتخت عربستان، شرکت کنندگان ضمن ابراز تاسف از اوضاع کنونی لبنان، ترور پیر جمیل وزیر صنایع این کشور را محکوم کردند.



اعضای شورای همکاری در عین حال از همه لبنانی ها خواستند با حفظ وحدت و همبستگی خود، زبان گفتگو را بر هر چیز دیگری ترجیح دهند تا لبنان از این شرایط سخت به سلامت عبور کند.