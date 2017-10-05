ممانعت از معالجه زندانی سیاسی از سوی آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی اللؤلؤة به نقل از خانواده فاضل عباس دبیرکل پیشین جمعیت الوحدوی( جمعیت معارض وحدت گرای دموکراتیک بحرین) اعلام کرد مسوولین زندان مرکزی بحرین "جو" از معالجه این زندانی سیاسی جلوگیری نموده و همچنین او را تحت فشار قرار داده اند تا برگه ای مبنی بر اینکه شخصا از مراجعه به درمانگاه سرباز زده است را امضا نماید.

فاضل عباس در سال ٢٠١٥ به خاطر انتقاد به کشورهای عربی در حمله به یمن به رهبری عربستان سعودی به تحمل سه سال حبس محکوم شده است.

این اولین باری نیست که زندانیان سیاسی بحرین مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. این زندانیان بارها نسبت به نقض حقوقشان از جمله محدویت های پزشکی ، محدودیت ملاقات با خانواده ها، بسته بودن بندها، حبس انفرادی، مضایقه از آب و غذای مناسب،ممانعت از انجام شوونات مذهبی و ... اعتراض نموده و دست به اعتصاب غذا زده اند. این آزار و اذیت ها در ماه محرم و در پی اقدام زندانیان سیاسی به عزاداری برای امام حسین (ع) اوج گرفته است.