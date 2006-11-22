هشدار پوتین به لهستان به سبب مانع تراشی در برابر گفتگوهای اتحادیه اروپا و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لهستان از دستیابی اتحادیه اروپا به اجماع درباره گفتگوها با روسیه در مورد یک شراکت استراتژیک جدید ممانعت کرده است. این گفتگوها قرار است روز جمعه در هلسینکی برگزار شود.

لهستان می گوید که مسکو در ابتدا باید ممنوعیت واردات غذایی ورشو را پایان و یا قول آن را بدهد.

روز سه شنبه، لهستان اعلام کرد که اگر اتحادیه اروپا شرایط قید شده در نامه ای که برای رئیس فنلاندی اتحادیه اروپا فرستاده برآورده کند، این کشور نیز تهدید وتوی خود را برای انجام این گفتگوها حذف خواهد کرد.

پوتین در نامه ای به فایننشال تایمز نوشته است که برخی در اروپا تلاش می کنند تا روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه را وارد مدل منسوخ دوستی یا دشمنی کنند، اما نباید هیچ ترسی از وابستگی روزافزون بین دو طرف وجود داشته باشد."

وی افزود:" چنین کلیشه هایی وجه مشترک کمی با واقعیت دارند، اما نفوذ دائمی آنها در تفکرو عمل سیاسی خطر ایجاد اختلافات تازه در اروپا را به همراه دارد."

رئیس جمهوری روسیه دربخش دیگری از نامه خود آورده است:"گذشته نباید برای ایجاد اختلاف بین ما مورد استفاده قرار گیرد، زیرا ما نمی توانیم تاریخ را دوباره به رشته تحریر دربیاوریم."

به نوشته فایننشال تایمز، اگر چه پوتین به نام لهستان اشاره نکرده، اما مسلما وی این کشور را به همراه هفت کشور کمونیستی سابق دیگر که در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند و به دیده تردید به مسکو می نکردند، مد نظر داشته است.

پوتین گفت که نسبت به پیشرفت درقرارداد همکاری جدید بین اتحادیه اروپا و روسیه در هلسینکی امیدوار است تا جایگزینی قراردادی شود که قرار است سال آینده منقضی شود.

وی تصریح کرد:"هدف ما همکاری با یکدیگر به گونه ای است که روسیه و اتحادیه اروپا بتوانند یک آینده مشترک را به شکل شرکا و همپیمانان بسازند."

رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت :" گفتگوهای آتی نباید به شکل رد و بدل شکایتها تخریب شود. اگر در برابر نگرانی از وابستگی رو به افزایش تسلیم شویم، نخواهیم توانست یک برگ جدید را در تاریخ همکاری خود ایجاد کنیم."

وی همچنین گفت : روابط بین 25 کشور عضو اتحادیه اروپا و روسیه با همکاری در بخشهایی از جمله امنیت بین المللی، صنعت و دادگستری در حال توسعه است.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا همواره با موانع و فراز و نشیب‌های متعددی روبه‌رو بوده است ؛ این دو بازیگر با وجود توافق در برخی مسائل دوجانبه هنوز در بیشتر مسائل اساسی انتقاد‌های زیادی نسبت به یکدیگر دارند.