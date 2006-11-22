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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار :

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 2 برابر بیکاری عمومی است / یافتن شغل مناسب برای بی سوادهای ایرانی راحت از تحصیلکرده هاست

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 2 برابر بیکاری عمومی است / یافتن شغل مناسب برای بی سوادهای ایرانی راحت از تحصیلکرده هاست

فرشباف ماهریان گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه ها شغل مناسب ندارند و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بر طبق آخرین آمار 2 برابر نرخ بیکاری عمومی است. تحلیل آمار می گوید در ایران هر چقدر بی سوادتر باشید شغل مناسب برای شما راحت تر پیدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان - معاون برنامه ریزی منابع انسانی و  سیاستگذاری اشتغال وزارت کار صبح امروز در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره صنعتی مکانیک در تالار جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود: وزارت کار به دنبال راه اندازی کلینیک های کارآفرینی در دانشگاه های کشور است چرا که دانشگاه های کشور از مفهوم کارآفرینی بسیار عقب هستند و فارغ التحصیلان بسیاری از رشته ها متناسب با نیازمندی های بازار کار تربیت نمی شوند.

وی اضافه کرد: اهداف دانشگاه علمی کاربردی باید محقق شود بنابراین در صدد ایجاد همکاری مشترک میان وزارت علوم و وزارت کار در آموزش متقاضیان تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی هستیم تا گواهینامه مشترکی به فارغ التحصیلان در دوره های کاردانی داده شود.

فرشباف ماهریان گفت:  25 هزار میلیارد تومان منابع برای راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده کارآفرین اختصاص یافته که در این خصوص 350 هزار بنگاه با ایجاد زمینه اشتغال برای یک میلیون و 300 هزار نفر به کارگروه های اشتغال استان ها ارائه شده است که این حرکت در سال آتی گسترده تر خواهد شد.

کد مطلب 410564

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