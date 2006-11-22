نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 2 برابر بیکاری عمومی است / یافتن شغل مناسب برای بی سوادهای ایرانی راحت از تحصیلکرده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان - معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار صبح امروز در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره صنعتی مکانیک در تالار جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب افزود: وزارت کار به دنبال راه اندازی کلینیک های کارآفرینی در دانشگاه های کشور است چرا که دانشگاه های کشور از مفهوم کارآفرینی بسیار عقب هستند و فارغ التحصیلان بسیاری از رشته ها متناسب با نیازمندی های بازار کار تربیت نمی شوند.



وی اضافه کرد: اهداف دانشگاه علمی کاربردی باید محقق شود بنابراین در صدد ایجاد همکاری مشترک میان وزارت علوم و وزارت کار در آموزش متقاضیان تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی هستیم تا گواهینامه مشترکی به فارغ التحصیلان در دوره های کاردانی داده شود.

فرشباف ماهریان گفت: 25 هزار میلیارد تومان منابع برای راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده کارآفرین اختصاص یافته که در این خصوص 350 هزار بنگاه با ایجاد زمینه اشتغال برای یک میلیون و 300 هزار نفر به کارگروه های اشتغال استان ها ارائه شده است که این حرکت در سال آتی گسترده تر خواهد شد.