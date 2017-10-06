پایانه های مرزی شلمچه و چذابه آماده پذیرایی زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داود کشاورزیان از امکانات و زیرساخت های موجود و ساخته شده در پایانه های مرزی شلمچه و چذابه بازدید و به منظور ارائه تسهیلات شایسته به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، بر تعجیل اتمام فعالیت های عمرانی باقی مانده و انجام اقدامات لازم، تأکید کرد.

در این بازدید کشاورزیان در جلسه ای که به منظور تسریع در اتمام پروژه های زیر ساختی پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، حضور یافت؛ همچنین وی در این سفر از شهرک تازه تأسیس شده حمل و نقل کالای خرمشهر بازدید و از راه اندازی این مجموعه وسیع و جامع در راستای اهداف و برنامه های بخش حمل و نقل جاده ای ابراز رضایت کرد.

شایان ذکر است معاون وزیر راه و شهرسازی طی نشستی با استاندار خوزستان درباره اهمیت و ضرورت پروژه های راهسازی این استان و همچنین اهمیت پایانه های مرزی شلمچه و چذابه در ایام اربعین حسینی گفت وگو کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل ابراز امیدواری کرد: مجموعه برنامه ریزی ها، نشست ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان، سبب فراهم آمدن زمینه ارائه خدمات شایسته ومطلوب تردد روان زائران از پایانه های مرزی شلمچه و چذابه در سفر به عتبات عالیه در اربعین سال جاری خواهد شد.