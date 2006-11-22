دیپلمات ایرانی در وین: برای تکمیل نیروگاه آب سنگین اراک نیاز به کمک آژانس نداریم/ همکاری آژانس باعث افزایش نظارت است

این دیپلمات ایرانی در وین با اعلام اینکه بررسی کمک های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ایمنی نیروگاه آب سنگین اراک همچنان در نشست شورای حکام دروین ادامه خواهد یافت ، به خبرنگار "مهر" گفت : آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه دارد با ایران در این زمینه همکاری داشته باشد و هیچ دلیل موجهی برای عدم همکاری وجود ندارد .

وی همچنین تاکید کرد : همکاری آژانس با ایران در زمینه نیروگاه اراک نظارت این نهاد را بر فعالیت های ایران در راکتور آب سنگین افزایش خواهد داد و اطمینان های لازم را برای آژانس تامین خواهد کرد .

این منبع آگاه ایرانی با اعلام اینکه ساخت نیروگاه آب سنگین ایران بدون همکاری آژانس نیز ادامه خواهد یافت، یاد آور شد: ایران برای تکمیل نیروگاه اراک نیازی به همکاری آژانس ندارد و صرفا برای افزایش ایمنی نیروگاه در پی جلب همکاری آژانس است .