به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گروه‌های تجاری آمریکا، خشم خود را از آن‌چه به گفته آنها تغییر زمین بازی اقتصادی به نفع شرکت‌های وطنی چین است، ابراز کرده و اضافه کردند که قوانین سازمان تجارت جهانی، برای این که بر فعالیت‌های تجاری پکن نظارتی پلیس‌گونه داشته باشد، کافی نیست.

این گروه‌ها در جلسه شنود عمومی‌ای که در دفتر نماینده تجارت آمریکا برگزار شد، گفتند که شرکت‌های آمریکایی با تهدیدهای روزافزونی از سوی قوانین سرمایه‌گذاری چینی، سیاست‌گذاری‌های صنعتی، سوبسیدهایی که به تجارت‌های با مالکیت دولتی داده می‌شود، ظرفیت تولید بیش از حد، قوانین امنیت سایبری و انتقال اجباری تکنولوژی، روبرو هستند.

این جلسه بر گزارش سالانه پایبندی چین به قوانین سازمان تجارت جهانی که توسط دفتر نماینده تجارت آمریکا ارائه می‌شود و همچنین نتیجه تحقیق بر روی عملکرد چین در ارتباط با مالکیت‌های معنوی، که می‌تواند منجر به وضع تحریم‌های تجاری‌ توسط رییس‌جمهور دونالد ترامپ شود، تاثیر خواهد گذاشت. ‌

جاش کالمر، معون ارشد سیاست‌ جهانی در انجمن صنعت فناوری اطلاعات گفت: چین مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها را به‌هم بافته است تا شرکت‌های خارجی را، در موضع ضعیف‌تری قرار دهد و برای انتقال تکنولوژی انگیزه ایجاد کند.

کالمر که نماینده ائتلافی از گروه‌های تکنولوژی از نیمه‌رساناها گرفته تا نرم‌افزار، بود گفت: این قوانین در کل، به شکلی دست روی معیارهای رقابتی گذاشته‌اند که تاثیر قابل توجه و عمیقی بر شرکت‌های آمریکایی و خارجی می‌گذارد.

البته این نگرانی‌ها جدید نیستند؛ در آخرین گزارش دفتر نماینده تجارت آمریکا به کنگره در باره پایبندی چین به قوانین سازمان تجارت جهانی، که در اول ژانویه ۲۰۱۷ ارائه شد بر این موارد تاکید شده بود و در جلساتی هم که متعاقبا با مقامات دولت ترامپ برگزار شد به آنها پرداخته شد.

دستیار دبیر دفتر نماینده تجارت آمریکا، ادوارد گرسر، در این جلسه شنود گفت که ما بیشتر و بیشتر متوجه می‌شویم که قوانین سازمان تجارت جهانی نمی‌تواند همه فعالیت‌های ناعادلانه چین را پوشش دهد. او ادامه داد: ایالات متحده و سایر اعضای سازمان تجارت جهانی نیازمند یافتن راه‌های موثری برای کنترل کردن این فعالیت‌های دولت چین هستند که روح سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند.