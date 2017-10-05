به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی استادی امروز در جلسه ستاد هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان در استانداری یزد اظهار داشت: اگر تا دیروز شک و شبهه‌ای وجود داشت که آمریکا با ما دشمنی دارد یا خیر، با اقداماتی که هر روز علیه ایران انجام می‌شود، دیگر شک و شبهه‌ای نیست.

وی بیان کرد: از آنجا که منافع ملی خود را با هیچ چیز معامله نمی‌کنیم، باید دست به دست هم دهیم و راهپیمایی روز استکبار ستیزی را به یک حماسه تبدیل کنیم.

رئیس بسیج دانشجویی استان یزد نیز در این نشست عنوان کرد: اگر رؤسای دانشگاه‌ها پای کار بیایند، شاهد حضور جدی‌تر و گسترده‌تر دانشجویان در راهپیمایی ۱۳ آبان خواهیم بود.

سیدحسین راسخی بیان کرد: از آنجا که ۱۳ آبان امسال، با روز شنبه مصادف شده است، دایر بودن کلاس‌ها بر حضور دانشجویان در راهپیمایی اثرگذار است از اینرو هماهنگی از سوی روسای دانشگاه‌ها برای تعطیلی کلاس‌ها در ساعات صبح، این حضور را گسترده‌تر خواهد کرد.

وی همچنین از پیش‌بینی و تدارک ۱۸ برنامه توسط کمیته دانشجویی در روز ۱۳ آبان خبر داد و گفت: از جمله این برنامه ها می توان به تریبون‌های آزاد اشاره کرد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این نشست اظهار داشت: استکبار ابعاد مختلفی دارد و شایسته است هر سال در روز ۱۳ آبان یک بعد از خوی استکباری مستکبران را تبیین کنیم تا این مراسم هر سال برای شرکت‌کنندگان تازگی و جذابیت داشته باشد.

ونوس عامری همچنین با بیان اینکه حضور در اجتماع بزرگ روز ۱۳ آبان بسیار حائز اهمیت است، افزود: بخشی از انرژی شرکت‌کنندگان در راهپیمایی صرف می‌شود و به نظر می‌رسد هم برای جلوگیری از معطلی شرکت‌کنندگان و هم پرشورتر شدن اجتماع، بهتر است مراسم را به اجتماع در میدان امیرچقماق منحصر کنیم.