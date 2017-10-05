کرامت انسانی سالمندان درکنارتامین سایر نیازها در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم منزلت سالمندان استاندار قزوین عصر پنجشنبه به همراه فرماندار شهرستان قزوین، مدیران کل بهزیستی، امور اجتماعی و امور بانوان استانداری از آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین امیرالمومنین (ع) بازدید کرد.

عبدالمحمد زاهدی در این بازدید اظهارداشت: سالمندی یکی از مراحل زندگی است که باید بپذیریم هیچ گریزی از آن نیست و همه ما آن را درک خواهیم کرد و تجربه ارزشمندی در زندگی محسوب می شود.

وی بیان کرد: مراکز سالمندی که در استانها دایر شده که کار ارزشمند نگهداری از این بزرگواران را بر عهده دارند و کسانی که در این مراکز فعالیت می کنند کارشان خداپسندانه و خیرخواهانه است.

وی بیان کرد: در نگهداری از سالمندان باید کرامت انسانی افراد کاملا رعایت و حفظ شود و در کنار رفتار مناسب با این بزرگواران باید موضوع رسیدگی به امور تغذیه و معیشت و رفاه و سایرامور مورد توجه قرار گیرد.

زاهدی تصریح کرد: خوشبختانه خیرین هم در کار کمک به نگهداری سالمندان پیش قدم هستند و توانسته اند به بهزیستی مددبرسانند که جای تشکر و تقدیر دارد.

استاندار قزوین حضور پزشک حداقل یک روز در هفته در این آسایشگاه را ضروری دانست و پس از گفتگو با دکتر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و موافقت با این موضوع مقرر شد این خواسته عملیاتی شود.

زاهدی برای حل مشکلات مربوط به امور مالیاتی مرکز نگهداری سالمندان قزوین دستور پیگیری داد.

موسسه خیریه امیرالمونین قزوین که در کیلومتر پنج جاده قزوین به الموت قرار دارد در فضایی به مساحت ۱۰ هکتار ساخته شده ودارای درمانگاه، بخش های توانبخشی، فیزیوتراپی، داندانپزشکی، نمازخانه، فضای سبز و دو آسایشگاه مجزا به ظرفیت هرکدام ۵۰ نفر است.

این مجموعه که بصورت هیئت امنایی و عام المنفعه اداره می شود ظرفیت نگهداری ۷۰۰ سالمند را دارد که در فازهای بعدی به بهره برداری خواهد رسید.