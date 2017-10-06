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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

در جریان سفر ملک سلمان به مسکو صورت گرفت؛

امضای توافقنامه فروش سامانه اس ۴۰۰ روسیه به عربستان

امضای توافقنامه فروش سامانه اس ۴۰۰ روسیه به عربستان

عربستان سعودی روز پنجشنبه در جریان سفر پادشاه این کشور به مسکو، توافقنامه اولیه خرید سامانه اس ۴۰۰ روسیه را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، سازمان صنایع نظامی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب این توافقنامه، ریاض سامانه اس ۴۰۰ را از روسیه خریداری می کند.

بر اساس بیانیه مذکور، عربستان سعودی همچنین به جدیدترین موشک‌ های روسیه برای حمایت از حریم هوایی خود از جمله سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ و موشک ‌های ضد زره «کورنت- ای ام» و موشک ‌انداز و همچنین نارنجک‌ انداز (ای.جی.اس. ۳۰) و مسلسل ‌های کلاشینکوف (کی.۱۰۳) دسترسی پیدا می ‌کند.

طبق این بیانیه، طرفین برای ایجاد طرح ساخت سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ و نگهداری قطعات در عربستان همکاری خواهند کرد و فناوری تجهیزات نظامی به این کشور منتقل خواهد شد.

گفتنی است که روز گذشته پادشاه عربستان با هیئت همراه وارد مسکو شده و با مقامات روسی دیدار کردند.

کد مطلب 4105684

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