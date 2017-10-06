امضای توافقنامه فروش سامانه اس ۴۰۰ روسیه به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، سازمان صنایع نظامی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب این توافقنامه، ریاض سامانه اس ۴۰۰ را از روسیه خریداری می کند.

بر اساس بیانیه مذکور، عربستان سعودی همچنین به جدیدترین موشک‌ های روسیه برای حمایت از حریم هوایی خود از جمله سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ و موشک ‌های ضد زره «کورنت- ای ام» و موشک ‌انداز و همچنین نارنجک‌ انداز (ای.جی.اس. ۳۰) و مسلسل ‌های کلاشینکوف (کی.۱۰۳) دسترسی پیدا می ‌کند.

طبق این بیانیه، طرفین برای ایجاد طرح ساخت سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ و نگهداری قطعات در عربستان همکاری خواهند کرد و فناوری تجهیزات نظامی به این کشور منتقل خواهد شد.

گفتنی است که روز گذشته پادشاه عربستان با هیئت همراه وارد مسکو شده و با مقامات روسی دیدار کردند.