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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱:۴۶

وینفرد شفر:

به ملی پوشان استقلال افتخار می کنم/ایران در جام جهانی موفق می شود

به ملی پوشان استقلال افتخار می کنم/ایران در جام جهانی موفق می شود

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: به بازیکنان ملی پوش استقلال که بازی خوبی از خود ارائه کردند افتخار می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از پایان دیدار تیم ملی ایران برابر توگو که با نتیجه دو بر صفر به سود ایران به پایان رسید گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم و خوشحالم که ایران توانست این دیدار دوستانه را با پیروزی به پایان برساند. تیم ملی ایران عملکرد خوبی داشت اگر چه در نیمه اول کمی ناهماهنگ بود که آن هم به خاطر دیدار دوستانه بود و باید سرمربی تیم ملی، ترکیب اصلی تیم خود را بشناسد.

وی در خصوص عملکرد سه ملی بازیکن استقلال که ملی پوش هستند گفت: به ملی پوشان استقلال افتخار می کنم. آنها بازی خوبی از خود ارائه دادند و من را به آینده امیدوار کردند و خوشحالم که چنین بازیکنانی را در اختیار دارم.

شفر در پاسخ به این پرسش که دستیاران ایرانی شما انتخاب شدند و نظرتان چیست گفت: در این خصوص بعداً صحبت می کنم.

سرمربی استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی ایران در جام جهانی موفق خواهد شد گفت: مطمئن هستم که ایران با بازیکنان خوب و باتجربه ای که دارد می تواند عملکرد قابل قبولی در جام جهانی روسیه داشته باشد.

کد مطلب 4105685

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