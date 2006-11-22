وضعیت گورستان های متروکه تهران بزودی مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه طرح ساماندهی گورستان های متروکه شهر تهران هم اکنون در شورای شهر تهران در حال نهایی شدن بوده و بزودی پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد ، گفت: نه تنها به هیچ وجه قصد تخریب گورستان های متروکه را نداریم بلکه در برنامه ساماندهی گورستان های متروکه شهر تهران در صورت تصویب ، فضاهای موجود این گورستان ها به احداث پارک ها ، فرهنگسرا و خانه های فرهنگ و مراکز آموزشی و فرهنگی اختصاص خواهد یافت.

دکتر مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه دفن اموات در خارج از گورستان بهشت زهرا (س) و به طور کلی در گورستان های متروکه شهر تهران غیر قانونی بوده و به رسمیت شناخته نمی شود ، تصریح کرد: دفن غیر قانونی اموات در برخی از گورستانهای متروکه شهر تهران موجب بروز نارضایتی های بسیاری از شهروندان ساکن درمحلات نزدیک به این گورستان ها شده که همین امر ضرورت ساماندهی هر چه سریع تر گورستان های متروکه شهر تهران را آشکار می سازد.

وی در خصوص وضعیت فعلی گورستان بهشت زهرا (س) اظهار داشت : با توسعه 160 هکتاری که در اراضی گورستان بهشت زهرا(س) صورت گرفته حداقل تا 10 سال آینده مشکلی برای دفن اموات در تهران نخواهیم داشت.