آلودگی دریای خزر، صید ماهی را کاهش داد

ارسلان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک بودن آغاز صید ماهی از دریای خزر و تاثیر آلودگی این دریا بر روند صید، عنوان کرد: به هر حال آلودگی محیط، مسائلی را بوجود می آورد و باعث می شود شرایط زیست در دریا برای ماهی‌ها دشوار شود؛ بخاطر همین موضوع هم هست که سالانه با کاهش صید از دریای خزر مواجهیم.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، تصریح کرد: پیش بینی دقیقی نداریم که صید در سالجاری چه میزان خواهد بود؛ اما قطعا با کاهش صید مواجه هستیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از دلایل ممنوعیت صید ماهیان خاویاری این بود که دریای خزر آلوده شده بود، افزود: متاسفانه سیستم منسجمی بین کشورهای اطراف دریای خزر یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان برای حل این مشکل بوجود نیامده و به همین دلیل همچنان شاهد آن هستیم.

قاسمی با اشاره به اینکه کشور ما در زمینه بازسازی و رهاسازی ذخایر، جلوگیری از صید قاچاق و همچنین جلوگیری از آلودگی دریای خزر اقدامات مثبتی انجام داده است، گفت: هر چند از نظر بنده این اقدامات کافی نبوده اما متاسفانه کشورهای دیگر همین مقدار را هم انجام نمی دهند و در این زمینه کوتاهی می کنند.

وی تصریح کرد: ما باید دیپلماسی فعال دریای خزر را در جهت حفظ این گونه ارزشمند داشته باشیم تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، درباره علت آلودگی دریای خزر نیز گفت: چاه های نفت کشور جمهوری آذربایجان، ورود ناوگان تجاری کشتیرانی، ورود فاضلاب و پساب های کارخانجات ۵ کشور و مواردی از این قبیل از جمله دلایل آلودگی دریای خزر است.