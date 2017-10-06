۶میلیون سالمند تحت پوشش خدمات خانه های سلامت

دکتر مهین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: یکی از برنامه های وزارت بهداشت برای سالمندان، آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی ست. در تمام خانه های بهداشت در مناطق روستایی و پایگاه های سلامت در مناطق شهری، آموزش هایی به سالمندان به صورت گروهی یا چهره به چهره داده می شود.

وی افزود: در این آموزش ها، نوع فعالیت های فیزیکی سالمندان، نوع تغذیه و نوع ورزش های مناسب، مراقبتهای کمر، زانو و مفاصل به آنها آموزش داده می شود. این آموزش ها سبب می شود از پیشرفت بیماری ها در این سنین پیش گیری شود.

عظیمی تصریح کرد: برنامه دیگر وزارت بهداشت مراقبت های دوره سالمندی است. در این برنامه، بیماری های شایع دوران سالمندی است که می بایست برای آنها غربالگری انجام شود. بیماری های مانند فشارخون، قند خون در سالمند باید به طور مرتب چک شود و تمام سالمندان سالانه معاینه اسکلتی عضلانی می شوند.

وی ادامه داد: در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت برای سالمندان تشکیل پرونده داده می شود و تحت این مراقبت ها قرار می گیرند. در حال حاضر بیش از ۶ میلیون سالمند در سامانه الکترونیکی ثبت نام کرده اند و اطلاعات آنها ثبت شده است.

رئیس ادامه سلامت سالمندان وزارت بهداشت اظهار کرد: سامندان در روستاها توسط بهورز و در شهرها توسط مراقب سلامت معاینه می شوند و در هر کدام از این معاینات در صورت بروز مشکل برای سالمندان به متخصص مربوطه ارجاع داده می شوند.

وی ادامه داد: برای نیروهای بهداشتی و درمانی از سطوح بالا مانند ستاد معاونت های بهداشتی و معاونت های شهرستان، پایگاه های سلامت آموزش هایی تدارک دیده شده است.

عظیمی گفت: برنامه هایی که برای آموزش عمومی جامعه نیز مدنظر است؛ برگزاری همایش ها در سطح دانشگاهی ، تولید محتواها برای رسانه های آموزشی سلامت محور و همکاری های مشترک بین بخشی با سازمان های کمیته امداد و بهزیستی که مددجویانی تحت پوشش دارند تعاملاتی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش هایی در زمینه نیاز ها و مشکلات سالمندی در ایران انجام می شود که از نتایج آنها برای برنامه ریزی های آینده استفاده می شود.

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت در آخر گفت: سند ملی سالمندان تدوین شده و هم‌اکنون در سازمان برنامه و بودجه در دست بررسی است و بزودی برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می شود. در این سند تمامی حوزه های مربوط به سالمندی دیده شده است.