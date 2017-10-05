تشکیل تیم واکنش سریع مبارزه با بیماری ها در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در جلسه کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی ۹۶ که در سالن جلسات سازمان اورژانس کشور برگزار شد، افزود: یکی از کارهایی که ما باید در این ایام انجام دهیم، حفظ سلامت زائران است تا با حضور در راهپیمایی، بهره معنوی کافی را ببرند.

وی گفت: برنامه های امسال بر اساس سیاست های کلی ستاد مرکزی اربعین تنظیم شده است و مقرر است با همدلی و همبستگی، هم افزایی بین دستگاه ها ایجاد شود تا بتوانیم بهترین خدمت رسانی را به زائران داشته باشیم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه بازدید هایی توسط مسئولان از مرزها انجام شده است، افزود: با بازدیدهای مجدد از مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه می توان به رفع سریع نواقص اقدام کرد ضمن اینکه حدود ۲۰ تا ۲۵ روز آینده باید در مناطق برنامه ریزی شده مستقر شویم.

کولیوند با بیان اینکه امسال با شرایط دقیق تر، بهتر و پرتوان تر در خدمت زائران عزیز هستیم ، افزود: اقدامات هر حوزه مشخص شده و همچنین برنامه ریزی های لازم در راستای محل برگزاری بیمارستان و درمانگاه، محل استقرار آمبولانس ها و محل قرار گیری آزمایشگاه ها مشخص شده است.

سرپرست اورژانس کشور گفت: از جمله اقداماتی که باید نسبت به سال گذشته آن را تقویت کرد، تیم واکنش سریع است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. فعالیت های این تیم در حوزه درمانی، امداد و نجات و بهداشت است که ممکن است زائران نیازمند تیم تخصصی واکنش سریع در حوزه های بهداشت و مبارزه با بیماری ها باشند.

وی به آموزش نیروهایی مستقر در مرزها اشاره کرد و آن را بسیار جدی برشمرد و تاکید کرد: همه دستگاه و گروه ها باید آموزش های یکدست و یک پارچه را ظرف ۳ تا ۴ روز آینده به صورت مطالب آموزشی گردآوری کرده و به دستگاه ها ابلاغ کتتد تا نسبت به آموزش نیروهای اعزامی اقدام شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این مطلب که در بعضی از جراید به شیوع بیماری های واگیر در عراق اشاره شده است، گفت: راهپیمایی اربعین حرکت عظیمی است و به عنوان بزرگترین تجمع در کل دنیا شناخته می شود که خدشه ناپذیر است لذا ما باید برنامه های پیشگیرانه مقابله با این بیماری ها داشته باشیم و زائرانی که در این راهپیمایی شرکت می کنند را مصون نگه داریم.

کولیوند با اشاره به اینکه سخت گیری های شدیدی در حوزه پیشگیری اعمال شده تا اتفاق ناخواسته ای رخ ندهد، افزود: حتی برای برگشت از مرزها تدابیر بیشتری در راستای مراقبت از مرزها صورت خواهد گرفت و در این راستا هماهنگی های لازم با پلیس گذرنامه انجام می شود که حتی در مرحله گذرنامه اگر فردی مبتلا به بیماری های خاص بود بلافاصله اقدامات لازم در راستای درمان آن انجام بشود.