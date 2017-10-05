نجات زائر ایرانی کربلا از مرگ حتمی/ تشریح عملیات احیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی با اشاره به احیای یک زائر ۵۵ ساله در کاظمین عراق با تلاش کادر درمانی هلال احمر، افزود: یک زائر ۵۵ ساله که به دلیل ایست قلبی تنفسی فاقد علائم حیاتی شده بود با تلاش تیم پزشکی هلال احمر به زندگی بازگشت.

وی تصریح کرد: برای احیای این بیمار، اقدامات اولیه کادر درمانی جمعیت هلال احمر نظیر مانیتورینگ قلبی و نیز ماساژ قلبی بر روی بیمار به سرعت انجام شده و بیمار به هوشیاری نسبی رسید.

مرعشی اظهار داشت: بیمار پس از تثبیت علائم حیاتی با آمبولانس ۱۲۲ اورژانس عراق به بیمارستان الکاظمیه عراق منتقل و پس از ویزیت و تشکیل پرونده به ICU انتقال و با هماهنگی بیمه و کادر درمانی هلال احمر در بیمارستان بستری شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از پیگیری های به عمل آمده بیمار با حال عمومی و وضعیت تنفسی خوب ترخیص و در ستاد شمسا تحت کنترل و مراقبت بوده تا روز بعد پس از هماهنگی های لازم به کشور بازگردانده شود.