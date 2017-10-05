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۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۲:۲۸

رئیس مرکز پزشکی هلال احمر خبر داد؛

نجات زائر ایرانی کربلا از مرگ حتمی/ تشریح عملیات احیا

نجات زائر ایرانی کربلا از مرگ حتمی/ تشریح عملیات احیا

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ، گفت: تیم پزشکی هلال احمر در کاظمین عراق یک بیمار فاقد علائم حیاتی را با امدادرسانی به موقع و انتقال سریع به بیمارستان از مرگ حتمی نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی مرعشی با اشاره به احیای یک زائر ۵۵ ساله در کاظمین عراق با تلاش کادر درمانی هلال احمر، افزود: یک زائر ۵۵ ساله که به دلیل ایست قلبی تنفسی فاقد علائم حیاتی شده بود با تلاش تیم پزشکی هلال احمر به زندگی بازگشت.

وی تصریح کرد: برای احیای این بیمار، اقدامات اولیه کادر درمانی جمعیت هلال احمر نظیر مانیتورینگ قلبی و نیز ماساژ قلبی بر روی بیمار به سرعت انجام شده و بیمار به هوشیاری نسبی رسید.

مرعشی اظهار داشت: بیمار پس از تثبیت علائم حیاتی با آمبولانس ۱۲۲ اورژانس عراق به بیمارستان الکاظمیه عراق منتقل و پس از ویزیت و تشکیل پرونده به ICU انتقال و با هماهنگی بیمه و کادر درمانی هلال احمر در بیمارستان بستری شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از پیگیری های به عمل آمده بیمار با حال عمومی و وضعیت تنفسی خوب ترخیص و در ستاد شمسا تحت کنترل و مراقبت بوده تا روز بعد پس از هماهنگی های لازم به کشور بازگردانده شود.

کد مطلب 4105698
حبیب احسنی پور

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