شاپور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح چشمانداز بازار سرمایه در نیمه دوم امسال گفت: برای تحلیل وضعیت بورس در نیمه دوم سال، باید با سنجش عوامل بنیادی اقتصادی همراه باشد؛ این در حالی است که هم اکنون، عوامل بنیادی اقتصاد ایران، مناسب است، اما به هر حال، تحولات سیاسی و اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: البته پتانسیلهای بلندمدت شرکتهای ایرانی، به گونهای است که سرمایهگذاران بتوانند بازده مناسبی را در بلندمدت از سرمایهگذاری در بورس به دست آورند و از این جهت هم که تحلیل باید مبنا باشد، حتما باید تلاش کنند که به صورت متنوع، سرمایه گذاری نمایند.
وی به سرمایهگذاران توصیه کرد تا تلاش کنند از صندوقهای سرمایهگذاری هم، واحدهایی در سبد سهام خود داشته باشند.
محمدی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن سود صندوقهای سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: هم سازمان بورس و هم بانک مرکزی، با اینکه نرخ سودها باید کاهش یابد، موافق هستند و سازمان بورس هم همکاری موثری در این حوزه دارد و حتما برای کاهش نرخ سودهای بانکی، تلاش میکنیم تا هر جا که صندوقها یا سایر نهادهای بازار سرمایه میتوانند در خصوص نرخ سود بانکی، تاثیر کاهنده داشته باشند؛ وارد عمل شود.
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