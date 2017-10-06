ضرورت تشخیص بیماری های متابولیک قبل از تولد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی ربانی با اشاره به اهمیت موضوعات مورد بحث در همایش امسال، تاکید کرد: تمام موضوعات و محورهای انتخابی در همایش بیماری های کودکان با هدف پیشگیری و بهداشت بوده و تازه های پیشگیری و درمان بیماری های اطفال مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای همایش پیش رو، تازه های دندانپزشکی در اطفال است و بحث دوم بیماری CF است که به تازگی تعداد زیادی از این بیماران در ایران ثبت شده اند و با تجهیزات نوینی که در مرکز طبی کودکان فراهم کرده ایم این بیماران درمان می شوند، از این رو اولین کنفرانس بین المللی CF در این همایش با حضور رئیس CF اروپا و متخصصینی از کشورهای هلند، انگلیس، ترکیه و آمریکا حضور خواهند داشت.

این فوق تخصص غدد اطفال اظهارداشت: یکی دیگر از موضوعات مهم همایش امسال، بحث بر روی PICU اطفال، دیابت اطفال، رادیولوژی اطفال و بیماری های متابولیک در ایران است که بیش از ۴۲ بیماری متابولیک در ایران داریم و بیشتر تمرکز ما بر روی تشخیص و تغذیه این بیماران است که اغلب با تغییر رژیم درمان می شوند و از ضایعاتی که می توانند ایجاد کنند، پیشگیری می شود و تعدادی نیز از این بیماران که غیر قابل درمان هستند را می توانیم با تشخیص قبل از تولد، از تولد این قبیل نوزادان بیمار جلوگیری کنیم.

ربانی، یکی دیگر از مباحث همایش امسال را غربالگری نوزادان و کودکان عنوان کرد و گفت: از لحاظ بهداشتی مطلوب است که قبل از اینکه بیماری ها خودشان را نشان دهند، تشخیص داده شده و درمان و پیشگیری شوند به این کار غربالگری بیماری ها گفته می شود یعنی قبل از اینکه علامت دهند و با علامت دادن آسیب برسانند، آنها را شناسایی کنیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به سایر موضوعات مورد بحث در بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان اشاره کرد و افزود: یکی از مباحث مهم دیگر در این همایش، رشد و تکامل کودکان است که توسط وزارت بهداشت برنامه ریزی شده و یک مبحث دیگر هم بر روی پیشگیری از بیماری های ژنتیک است که توسط اداره ژنتیک برنامه ریزی شده است.

ربانی با عنوان این مطلب که همایش امسال ۱۰ محور اصلی دارد وشامل همه فیلدهای اطفال است، گفت: این همایش به همت مرکز طبی کودکان و همکاری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات رشد و تکامل و انجمن غدد و متابولیسم کودکان برگزار می شود.

بیست و نهمین همایش بیماری های کودکان از ۴ تا ۷ آبان ۹۶ در سالن اجتماعات مرکز طبی تهران برگزار می شود.